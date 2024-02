Il derby casalingo del Rayo Vallecano: I tifosi “Dal nostro stadio non ci muoviamo”

Per i tifosi del Rayo il barrio di Vallecas, un quartiere popolare alla periferia sud-est di Madrid, è parte integrante della loro storia e della loro identità non solo sportiva, ma anche sociale.

Lo scorso 3 febbraio, la presidente della Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (Partito Popular) aveva confermato ad As di stare trattando con la dirigenza del club per trovare uno stadio in cui giocare, in un'altra zona di Madrid.