La sconfitta in Europa League in casa con il Midtjylland è la sesta partita senza vittorie per il tecnico australiano puntando i riflettori sulla crisi di risultati

Filippo Montoli 3 ottobre - 10:48

Il Nottingham Forest di Ange Postecoglu ha perso 2-3 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa League. Il club del greco Marinakis rimane così a un punto in classifica. Il cambio in panchina non sembra aver portato ai risultati sperati. L'australiano non ha vinto nessuna delle prime sei partite tra campionato, Coppa di Lega ed Europa League. I tifosi del Forest hanno iniziato a perdere la pazienza e alcuni di essi, nella partita di giovedì sera, hanno già chiesto l'esonero di Postecoglu.

Forest, altra sconfitta per Postecoglu e i tifosi cantano "sacked in the morning" — È un Nottingham Forest irriconoscibile rispetto a quello dell'anno passato. In nove partite ne ha vinta solo una, la prima, quando la squadra era ancora allenata da Nuno Espirito Santo. Il portoghese, entrato in conflitto con la proprietà, ha diretto le due gare successive per poi essere sostituito con Ange Postecoglu. L'australiano, fresco campione d'Europa con il Tottenham, avrebbe dovuto ridare smalto al club che fece molto bene l'anno scorso. Al momento però non c'è traccia di questo.

Con Postecoglu alla guida, il Nottingham Forest ha raccolto 4 sconfitte e 2 pareggi. In campionato, l'unica accettabile è quella con l'Arsenal all'Emirates Stadium. Dopodiché è arrivato lo 0-1 in casa con il Sunderland e l'1-1 con il Burnley, due delle tre neopromosse. A queste si aggiunge la figuraccia in Coppa di Lega, con l'eliminazione ai danni del Swansea, squadra di Championship. Le ultime due gare dirette dall'australiano sono quelle in Europa League. Un 2-2 in casa del Betis tutto sommato buono è stato rovinato dalla sconfitta per 2-3 con il Midtjylland.

Proprio in quest'ultima partita sono venute alla luce le prime spaccature tra tifosi e allenatore. Sull'1-3 per gli ospiti, dagli spalti è partito il classico coro "sacked in the morning" che solitamente si canta per scherno al tecnico avversario. Questa volta però era indirizzato allo stesso Postecoglu, il quale in conferenza stampa ha avuto poco da dire al riguardo: "Non c'è più niente che mi sorprende".