L'ex West Ham Benrahma multato per l'aggressione dei suoi cani

La responsabilità dell'ex West Ham è stata confermata in tribunale, con il giocatore che dovrà dunque corrispondere un indennizzo alla vittima dell'incidente che lo ha visto coinvolto insieme al suo cane

Luca Gilardi 16 ottobre - 17:22

L'ex attaccante del West Ham, Said Benrahma, è stato multato a causa di un'aggressione dei suoi cani, ai danni di un uomo e del proprio animale. I due American Bully dell'algerino, razza tra l'altro vietata in Inghilterra, hanno infatti assalito il malcapitato e il suo Golden Retriever, nei pressi dell'ormai ex abitazione del calciatore nella zona Est di Londra. Nel frattempo, il trentenne si è trasferito prima al Lione e poi al Neom, club della Saudi Pro League. In stagione ha collezionato tre presenze nel campionato saudita, coronate da un assist, per un totale di 248 minuti.

La decisione del giudice — Benrahma è comparso davanti alla corte di Willsden, dove ha ammesso la propria colpevolezza per due capi d'accusa legati al possesso di cani "pericolosamente fuori controllo". Il giudice distrettuale Matt Jabitt ha definito l'incidente "molto angosciante" per la vittima e ha comminato al giocatore algerino una multa di 12.000 sterline, così suddivisa: £5.000 per ciascun attacco, £2.500 di risarcimento al proprietario e £495 di spese veterinarie.

Secondo quanto emerso in aula, i cani del calciatore erano riusciti a scappare dal giardino, inseguendo e attaccando Bailey, il Golden Retriever. Il proprietario, Luke Rehbin, nel tentativo di separare gli animali ha riportato escoriazioni su braccia e gambe. Mentre il suo cane ha avuto bisogno di cure veterinarie in seguito all'aggressione.

La carriera di Benrahma — Benrahma ha iniziato la sua carriera nel Nizza, prima di trasferirsi al Brentford nel 2018. Con la compagine inglese si è reso protagonista di alcune stagione di ottimo livello in Championship, prima di passare al West Ham. Nel gennaio 2021 gli Hammers lo acquistano per ben 30 milioni di sterline, facendolo diventare il terzo acquisto più costoso nella storia del club.

Nonostante le grandi aspettative non è mai riuscito a imporsi in maniera definitiva con i londinesi. Nel 2023 passa poi al Lione per 12 milioni di sterline e dopo appena un anno si trasferisce in Arabia Saudita, al Neom.

Con la nazionale algerina vanta 40 presenze e 4 gol, numeri che raccontano un talento rimasto parzialmente inespresso.