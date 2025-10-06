L'incidente è avvenuto nel luglio del 2023, quando l'algerino vestiva la maglia del West Ham

Filippo Montoli 6 ottobre - 10:46

L'ex calciatore del West Ham, Said Benrahma, è sotto processo. L'accusa è l'aggressione da parte dei suoi due cani a una persona, risalente al luglio del 2023. Il giocatore, oggi al Neom, è proprietario di un American bulldog e di un XL Bully, due razze canine proibite in Inghilterra dalla fine del 2023. L'algerino sarà ascoltato nei prossimi giorni, dopo aver saltato l'udienza di giovedì scorso. Ecco cosa rischia Benrahma se riconosciuto colpevole nel processo in cui è coinvolto.

Cosa rischiano Benrahma e i suoi due cani dal processo che li vede coinvolti — In Inghilterra, dalla fine del 2023, possedere un XL Bully o un American bulldog è reato. Dopo l'aumento del numero di aggressioni da parte di queste due razze canine, il Paese ha deciso di prendere seri provvedimenti. Coloro che erano già in possesso di questi animali avevano l'obbligo di registrarli entro febbraio 2025, cosa che Gibbs-White non ha fatto, per esempio. Il caso riguardante Benrahma è più grave, dato che si tratta di una vera e propria aggressione.

A luglio del 2023, quindi prima del divieto, i suoi due cani Ghost e Cali avevano aggredito una persona. L'incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione di Hornchurch, nell'Est di Londra. Dopo due anni di indagini è stato così aperto un processo contro l'allora giocatore del West Ham. La prima udienza con il giocatore doveva tenersi giovedì scorso, ma trovandosi in Arabia Saudita Benrahma non si è potuto presentare. L'algerino sarà ascoltato entro la fine del mese di ottobre, in presenza o a distanza.

Pur trovandosi in un altro Paese, il giocatore del Neom rischia una delle pene previste dal Codice britannico. Nel suo caso specifico, perdendo il controllo dei suoi cani Benrahama rischia di dover pagare una multa molto salta, di vedersi proibire la custodia di Ghost e Cali o addirittura di finire in prigione. Inoltre, la stessa vita dei suoi due animali domestici è a rischio, dato che nei casi più gravi la pena prevede la soppressione del cane.