West Ham-Brentford, statistiche e precedenti tra i due club londinesi

West Ham-Brentford, i precedenti

Le due compagini, allenate rispettivamente dal portoghese Nuno Espírito Santo e dall'irlandesr Keith Andrews, non stanno attraversando un buon momento in campionato. I padroni di casa occupano la penultima posizione con soli 4 punti e non vince dallo 0-3 contro il Nottingham Forest del 31 agosto. La squadra ospite, invece, è 16ª con 7 punti ed in una delle ultime partite ha vinto 3-1 contro il Manchester United. Domani sera, Hammers e Bees si affronteranno per la 16ª volte nella loro storia e gli ospiti hanno le statistiche leggermente a favore: 8 vittorie, 5 sconfitte e soltanto 2 pareggi. Il West Ham, invece, ha un vantaggio sui gol: 21 contro gli 11 dei suoi avversari.