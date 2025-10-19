La partita di domani sera tra West Ham e Brentford chiuderà l'ottava giornata della Premier League. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 presso il London Stadium. Aspettando che arrivi il giorno della partita, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre inglesi.
West Ham-Brentford, statistiche e precedenti tra i due club londinesi
West Ham-Brentford, i precedenti—
Le due compagini, allenate rispettivamente dal portoghese Nuno Espírito Santo e dall'irlandesr Keith Andrews, non stanno attraversando un buon momento in campionato. I padroni di casa occupano la penultima posizione con soli 4 punti e non vince dallo 0-3 contro il Nottingham Forest del 31 agosto. La squadra ospite, invece, è 16ª con 7 punti ed in una delle ultime partite ha vinto 3-1 contro il Manchester United. Domani sera, Hammers e Bees si affronteranno per la 16ª volte nella loro storia e gli ospiti hanno le statistiche leggermente a favore: 8 vittorie, 5 sconfitte e soltanto 2 pareggi. Il West Ham, invece, ha un vantaggio sui gol: 21 contro gli 11 dei suoi avversari.
Le statistiche in campionato—
I primi match tra i due club risalgono agli anni '50, quando entrambe militavano nella vecchia seconda divisione inglese. Dalla stagione 2021/2022, il match tra le due squadre di Londra è diventato un appuntamento fisso della Premier League. Negli 8 precedenti in campionato, il Brentford ha ottenuto ben 6 vittorie, una sola sconfitta ed un pareggio. Il primo successo degli Hammers risale al 4-2 della stagione 2023/2024, durante il quale Jarrod Bowen ha realizzato una tripletta.
Nella scorsa edizione della massima competizione inglese, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all'andata, mentre al ritorno le Bees hanno vinto di misura grazie alla rete di Kevin Schade realizzata al quarto minuto di gioco. Fino ad ora, il Brentford mantiene l'imbattibilità nelle gare d'andata di Premier contro i padroni di casa visto che ha collezionato 3 vittorie ed il pareggio citato poco sopra. Il West Ham, invece, non vince un match d'andata di campionato contro le Bees dal 3-1 nell'allora Second Division datato 1° novembre 1952, giorno in cui i due club si sono affrontati per la prima volta nella loro storia.
