Vittoria tennistica e sorpasso in classifica per i padroni di casa: i sei gol segnati valgono il primo posto in Ligue 1

Carmine Panarella 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 13:02)

Colpo grosso del Marsiglia in questo turno di Ligue 1. La squadra allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi si è imposta tra le mura casalinghe con un rocambolesco 6-2 ai danni del Le Havre, portandosi così al primo posto solitario in classifica. Si tratta di un risultato importante, non tanto per la singola gara in sé quanto per il momento stagionale più che soddisfacente: l'ultimo trionfo in casa è soltanto la conferma di un lavoro fatto coi tempi e i modi giusti, che ora sta portando i suoi frutti.

Greenwood incontenibile: Marsiglia al primo posto — Il Marsiglia di De Zerbi gioca bene, segna tanto e concretizza: ne è testimonianza la spaventosa differenza reti di +14. L'ultimo risultato in ordine cronologico è il 6-2 col Le Havre, con Mason Greenwood autore di un clamoroso poker ed inevitabilmente protagonista del match. L'ex Manchester United è andato a segno nel primo tempo al 35’, ripetendosi poi nella seconda frazione di gioco al 67’, al 72’ e infine al 76’. Le altre reti dei padroni di casa sono state siglate da Vaz e Murillo, mentre per gli ospiti le due marcature sono di Kechta e Touré.

Si tratta di un punto di snodo importantissimo della stagione: complice l'inaspettato 3-3 del PSG con lo Strasburgo, il Marsiglia ha potuto compiere il sorpasso in classifica proprio sulla squadra allenata da Luis Enrique. 18 punti per l'Olympique, 17 per i parigini, abbastanza per definire la nuova gerarchia della Ligue 1 in vista delle prossime sfide in programma.

Le prossime gare del Marsiglia — Ottenuto il primato, non sarà facile mantenerlo per il Marsiglia. La squadra agli ordini di mister De Zerbi infatti sarà impegnata anche in Champions League e dovrà mantenere alta l'attenzione per evitare passi falsi che comprometterebbero quanto di buono fatto finora. Si comincia mercoledì 22 con la suggestiva sfida in Portogallo con lo Sporting Lisbona, per poi passare al triplo impegno di Ligue 1 con Lens, Angers e Auxerre. Infine, prima dell'ultima sosta per le Nazionali dell'anno, il Marsiglia sarà impegnato ancora in Champions League con l'Atalanta e poi con il Brest in campionato. Sarà quindi fondamentale arrivare in fondo mantenendo l'asticella alta per proseguire questo trend finora più che positivo, continuando a proporre il solito calcio offensivo, divertendo e concretizzando.