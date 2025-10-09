De Zerbi: “Marsiglia è passione pura, il posto ideale per me. Sul Milan…”

De Zerbi spende parole d'amore per la piazza di Marsiglia, svelando anche retroscena di mercato riguardanti Milan e Bayern

Enrico Pecci Redattore 9 ottobre - 19:12

È sempre più l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, alla seconda stagione alla guida dell'Om, è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite tra Ligue 1 e Champions League, periodo nel quale ha battuto anche il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e perso solo al Bernabeu contro il Real Madrid. L'ex Brighton ha speso parole al miele verso la piazza di Marsiglia.

De Zerbi allo scoperto: "Mai avuto contatti col Milan" — L'allenatore del Marsiglia ha parlato così al Corriere della Sera: "Non so se sono l’allenatore ideale per loro, ma Marsiglia è il posto ideale per me. Tutte le contraddizioni sociali si dimenticano per 90 minuti. È pura passione". E sul rapporto con Pablo Longoria ed il direttore sportivo Medhi Benatia: "Con loro ho costruito forse la più bella relazione professionale della mia carriera".

De Zerbi ha anche rivelato di essere stato cercato dal Bayern Monaco. Nessun contatto, invece, con il Milan nella scorsa estate: "Con il Milan non c’è mai stato nulla. Sto bene qui".

Marsiglia, De Zerbi: "Rabiot e Rowe? Non avevo mai visto niente del genere" — Proseguono i retroscena dell'ex centrocampista: "Ho iniziato a giocare per aiutare la mia famiglia. Quando firmai con il Milan, il giorno dopo presi un mutuo per comprare casa ai miei genitori. Quella motivazione mi ha spinto per anni, ma quando sono riuscito ad aiutarli, ho perso un po’ di fame. È però rimasta la mia spinta interiore: la voglia di dare tutto nel lavoro".

Un commento, infine, sulla rissa tra Rabiot e Rowe che ha portato all'addio di entrambi: "Non avevo mai visto niente del genere, ma ci ha aiutati a crescere. Il club ha fatto bene a voltare pagina". Roberto De Zerbi ha già conquistato tutti anche a Marsiglia.