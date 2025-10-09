Nuova iniezione di capitale per i nord-londinesi: i successi in questo avvio di stagione fa ben sperare e allontana i malumori delle annate passate

Samuele Amato Redattore 9 ottobre - 19:04

Una stagione che si è conclusa con la vittoria dell'Europa League, ma anche con un 17esimo posto in campionato britannico. La precedente annata sportiva, per il Tottenham, è stata un'altalena tra un successo europeo e l'inspiegabile involuzione in Premier League, arrivando a vedere da vicino la zona retrocessione. Ma la nuova stagione sembra essere partita per il verso giusto. Una serie di risultati che hanno raccolto le attenzioni dei proprietari degli Spurs, pronti a investire nel progetto sportivo.

Il nuovo ciclo del Tottenham: nuova iniezione di capitale — Che sia una partenza lo si può notare già dal progetto tecnico affidato a Thomas Frank, reduce dalla vittoria dell'FA Cup con il Crystal Palace. L'allenatore danese è subentrato al tanto discusso Ange Postecoglou, che non è riuscito a salvare la sua panchina con la vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. Per il nuovo progetto di Frank, gli Spurs hanno speso circa 200 milioni di sterline per il mercato estivo. Tra i profili chiave arrivati nella scorsa sessione ci sono Mohammed Kudus, Kevin Danso, Mathys Tel e Xavi Simons.

Operazioni mirate e che, in queste sette partite in terra inglese di inizio stagione, portano il Tottenham in terza posizione a 14 punti - dietro al Liverpool secondo e all'Arsenal capolista. Per la squadra di Thomas Frank sono quattro vittorie (tra cui un 2 a 0 in casa del Manchester City), due pareggi ed una sconfitta (contro il Bournemouth a pari punti con gli Spurs).

Alla luce di questi risultati e, in vista degli obiettivi prefissati per il club nord-londinese, la proprietà ha deciso di destinare ulteriori 100 milioni di sterline per il mercato invernale. La famiglia Lewis, proprietaria degli Spurs, mette a disposizione questo capitale per ribadire che il Tottenham non sia in vendita. Come si legge sul The Guardian: "Questo è un finanziamento iniziale aggiuntivo. Man mano che la dirigenza del club definirà ciò che serve per raggiungere il successo, saranno messi a disposizione ulteriori fondi. La famiglia Lewis è impegnata a sostenere il club affinché abbia successo".

Anche il presidente del consiglio d'amministrazione del Tottenham, Peter Charrington, ha voluto spiegare questa nuova iniezione di capitale. "Il nostro obiettivo è la stabilità e dare alla dirigenza la possibilità di realizzare le ambizioni del club.So che anche la famiglia Lewis è ambiziosa per il futuro. L’impegno di capitale annunciato oggi riflette questa ambizione, e desidero ringraziarli per il loro continuo sostegno", si legge nel comunicato; aggiungendo anche il pieno supporto all'amministratore delegato e al suo team per il futuro degli Spurs.