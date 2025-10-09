"A volte la fedeltà ha un caro prezzo". Un detto che José Angel Jurado ha imparato a sue spese. Il centrocampista del Deportivo La Coruna lo scorso sabato è tornato in campo dopo ben cinque mesi di assenza. Cinque mesi di stop dovuti allo sforzo sovrumano fatto la scorsa stagione per contribuire alla salvezza della squadra. Nella conferenza stampa di ieri, il classe '92 ha voluto raccontare quei mesi difficili.

Il classe '92 è stato uno degli elementi determinanti nella scorsa stagione. Grazie al suo contributo, il Depor si è salvato da una clamorosa retrocessione in Terza Divisione che si stava facendo sempre più vicina. Un contributo, però, che ha costretto il giocatore a spingere il fisico oltre ogni limite: "A gennaio, quando avevo due o tre partite, sentivo di nuovo dolore - ha dichiarato in conferenza stampa - ma non volevo fermarmi di nuovo perché in quel momento la squadra aveva bisogno di me. Abbiamo deciso di continuare, ho messo il mio corpo al limite, ma non me ne pento perché alla fine abbiamo ottenuto la salvezza a un mese dalla fine della stagione".