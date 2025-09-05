Gli ospiti arrivano da un avvio di stagione perfetto: tre vittorie in tre giornate e primo posto in classifica a punteggio pieno: gli uomini di Garitano affrontano il primo vero test

Sabato 6 settembre alle ore 16.15 il Riazor sarà teatro di una sfida tutta da seguire: il Deportivo La Coruna ospita lo Sporting Gijon in un match che promette spettacolo e punti pesanti per la classifica della Liga 2. Lo Sporting di Asier Garitano arriva all’appuntamento con un percorso netto: tre vittorie su tre, primo posto a punteggio pieno e la sensazione di essere già una delle squadre più solide del torneo. Gli asturiani, reduci dall’undicesimo posto della passata stagione, hanno sorpreso tutti grazie a una difesa impenetrabile e a un attacco cinico, capace di colpire nei momenti decisivi

Il momento delle due squadre — Il Deportivo, guidato da Antonio Hidalgo, non ha ancora conosciuto sconfitta in questo avvio di campionato. Con due pareggi e una vittoria, i galiziani hanno mostrato carattere e qualità, come testimoniato dalla rimonta sul campo del Leganes: sotto di due reti, Mulattieri e Hernandez hanno fissato il 2-2. Con 5 punti, il Depor è ottavo ma con un successo potrebbe avvicinarsi alla vetta e rilanciarsi come possibile outsider della stagione, dopo anni difficili tra seconda e terza divisione. Il tallone d’Achille resta il rendimento casalingo: al Riazor, nelle ultime tre uscite, non è arrivata alcuna vittoria. Lo 0-0 contro il Burgos a inizio stagione ha confermato le difficoltà davanti al proprio pubblico.

Lo Sporting Gijon ha invece costruito il suo primato su una difesa granitica (solo un gol subito in tre gare) e sulla capacità di concretizzare il minimo indispensabile in avanti: quattro reti segnate, sempre una in più degli avversari. Anche lontano dal Molinon la squadra di Garitano ha dimostrato solidità, con due vittorie consecutive senza subire gol tra la scorsa e l’attuale stagione. La sfida di sabato si preannuncia quindi equilibrata: il Deportivo potrebbe optare per prudenza e palle inattive, mentre il Gijon punterà sull’organizzazione e sulle ripartenze veloci.

Le probabili formazioni di Huesca-Eibar — Il Depor del tecnico Hidalgo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Yeremay Hernandez, la stella della squadra, partirà chiaramente titolare, pronto a sostenere l'attaccante olandese Eddahchouri. Villares e Gragera saranno gli equilibratori della squadra a centrocampo.

Garitano, tecnico dello Sporting, si affiderà al consueto 4-2-3-1, modulo speculare a quello della squadra ospitante. Nell’ultimo turno la firma della vittoria è stata del neoacquisto Lucas Perrin, difensore francese arrivato dal Cercle Brugge, che ha deciso il match contro la Cultural Leonesa. Insieme a lui in difesa dovrebbero esserci: Rosas, Vazquez e Diego Sanchez. Davanti spazio all'attacco senegalese Coundoul.

Deportivo La Coruna (4-2-3-1): Parreno; Loureiro, Comas, Barcia, Escudero; Villares, Gragera; Luismi, Mario, Yeremay; Eddahchouri. Allenatore: Hidalgo

Sporting Gijon (4-2-3-1): Yanez; Rosas, Vazquez, Perrin, Diego Sanchez; Corredera, Nacho Martin; Otero, Gelabert, Dubasin; Coundoul. Allenatore:Garitano