Sabato 6 settembre alle ore 16.15 il Riazor sarà teatro di una sfida tutta da seguire: il Deportivo La Coruna ospita lo Sporting Gijon in un match che promette spettacolo e punti pesanti per la classifica della Liga 2. Lo Sporting di Asier Garitano arriva all’appuntamento con un percorso netto: tre vittorie su tre, primo posto a punteggio pieno e la sensazione di essere già una delle squadre più solide del torneo. Gli asturiani, reduci dall’undicesimo posto della passata stagione, hanno sorpreso tutti grazie a una difesa impenetrabile e a un attacco cinico, capace di colpire nei momenti decisivi
Lo streaming live
Deportivo La Coruna-Gijon: dove vedere la Serie B spagnola in diretta tv ed in streaming LIVE
Dove vedere Deportivo La Coruna-Gijon in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Deportivo la Coruna e Sporting Gijon in programma sabato 6 settembre alle ore 16.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Deportivo, guidato da Antonio Hidalgo, non ha ancora conosciuto sconfitta in questo avvio di campionato. Con due pareggi e una vittoria, i galiziani hanno mostrato carattere e qualità, come testimoniato dalla rimonta sul campo del Leganes: sotto di due reti, Mulattieri e Hernandez hanno fissato il 2-2. Con 5 punti, il Depor è ottavo ma con un successo potrebbe avvicinarsi alla vetta e rilanciarsi come possibile outsider della stagione, dopo anni difficili tra seconda e terza divisione. Il tallone d’Achille resta il rendimento casalingo: al Riazor, nelle ultime tre uscite, non è arrivata alcuna vittoria. Lo 0-0 contro il Burgos a inizio stagione ha confermato le difficoltà davanti al proprio pubblico.
Lo Sporting Gijon ha invece costruito il suo primato su una difesa granitica (solo un gol subito in tre gare) e sulla capacità di concretizzare il minimo indispensabile in avanti: quattro reti segnate, sempre una in più degli avversari. Anche lontano dal Molinon la squadra di Garitano ha dimostrato solidità, con due vittorie consecutive senza subire gol tra la scorsa e l’attuale stagione. La sfida di sabato si preannuncia quindi equilibrata: il Deportivo potrebbe optare per prudenza e palle inattive, mentre il Gijon punterà sull’organizzazione e sulle ripartenze veloci.
💬 Habla Pablo Vázquez.#DéporRealSporting
— Real Sporting (@RealSporting) September 4, 2025
/p>
Le probabili formazioni di Huesca-Eibar—
Il Depor del tecnico Hidalgo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Yeremay Hernandez, la stella della squadra, partirà chiaramente titolare, pronto a sostenere l'attaccante olandese Eddahchouri. Villares e Gragera saranno gli equilibratori della squadra a centrocampo.
Garitano, tecnico dello Sporting, si affiderà al consueto 4-2-3-1, modulo speculare a quello della squadra ospitante. Nell’ultimo turno la firma della vittoria è stata del neoacquisto Lucas Perrin, difensore francese arrivato dal Cercle Brugge, che ha deciso il match contro la Cultural Leonesa. Insieme a lui in difesa dovrebbero esserci: Rosas, Vazquez e Diego Sanchez. Davanti spazio all'attacco senegalese Coundoul.
Deportivo La Coruna (4-2-3-1): Parreno; Loureiro, Comas, Barcia, Escudero; Villares, Gragera; Luismi, Mario, Yeremay; Eddahchouri. Allenatore: Hidalgo
Sporting Gijon (4-2-3-1): Yanez; Rosas, Vazquez, Perrin, Diego Sanchez; Corredera, Nacho Martin; Otero, Gelabert, Dubasin; Coundoul. Allenatore:Garitano
© RIPRODUZIONE RISERVATA