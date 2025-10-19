derbyderbyderby calcio estero Celtic, arance e palline da tennis contro la società: l’arbitro interrompe la partita

In occasione del match chiave contro il Dundee, i Bhoys movimentano il calcio d'inizio portando l'arbitro a interrompere la partita per la veemente protesta contro i piani alti del club.
Pietro Rusconi

Il 19 Ottobre 2025 non sarà certo ricordato con nostalgia dai tifosi del Celtic. Il match contro il Dundee non rimarrà negli annali tanto per la sconfitta (2-0) quanto per la sua interruzione causata dall'aspra contestazione alla società.

La protesta durante il calcio d'inizio: "Sack the Board"

Il fischio dell'arbitro alle 13 ha dato il via alla gara ma non solo: arance e palline da tennis sono state gettate in campo, mentre canti e striscioni sottolineavano lo slogan di protesta: "Sack the board". Un momento intenso e confusionario, che ha portato all'interruzione temporanea del match per 3 minuti. I calciatori, tra cui il portiere ex Leicester Kasper Schmeichel, hanno avuto un ruolo attivo nel togliere tutte le palline dal campo e nel cercare di calmare le tensioni. Dopo la breve pausa, i biancoverdi, forse condizionati da quanto avvenuto, sono stati battuti dai gol di Clark Robertson e da un autogol di Cameron Carter-Vickers. Sorride il Dundee per la prima vittoria casalinga contro il Celtic in 37 anni e la prima vittoria contro gli Hoops dal 2001.

Celtic, arance e palline da tennis contro la società: l’arbitro interrompe la partita- immagine 2
James Forrest in gol durante un Dundee-Celtic del 2017. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Il motivo delle proteste e "Not another penny"

I Bohys di Glasgow hanno progettato varie strategie di dissenso tra cui la campagna "Not another penny": un invito per gli altri tifosi a boicottare la società non acquistando merchandising o evitando di spendere soldi nello stadio. Ma non vengono prodotti solo fatti ma anche parole. Le motivazioni vengono esplicitate in un comunicato e vanno dal calciomercato alla squadra femminile: "Per troppo tempo, il consiglio direttivo del Celtic ha dato per scontati i tifosi. Sono responsabili di ripetuti fallimenti in Europa, di una strategia di trasferimenti arcaica, di un gruppo di giocatori non ancora iscritti che hanno esagerato, di prezzi dei biglietti gonfiati e di una distribuzione iniqua, di uno stadio trascurato, di un'atmosfera stantia, di un modello di coinvolgimento dei tifosi inesistente, di un'accademia poco performante, di una squadra femminile sottofinanziata e di un campo inadatto a giocare a calcio alla maniera del Celtic".

Celtic Coppa di Scozia
Celtic Vs Raith Rovers, 8 Febbraio 2025. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
