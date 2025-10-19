Il 19 Ottobre 2025 non sarà certo ricordato con nostalgia dai tifosi del Celtic. Il match contro il Dundee non rimarrà negli annali tanto per la sconfitta (2-0) quanto per la sua interruzione causata dall'aspra contestazione alla società.
CONTESTAZIONE
Celtic, arance e palline da tennis contro la società: l’arbitro interrompe la partita
La protesta durante il calcio d'inizio: "Sack the Board"—
Il fischio dell'arbitro alle 13 ha dato il via alla gara ma non solo: arance e palline da tennis sono state gettate in campo, mentre canti e striscioni sottolineavano lo slogan di protesta: "Sack the board". Un momento intenso e confusionario, che ha portato all'interruzione temporanea del match per 3 minuti. I calciatori, tra cui il portiere ex Leicester Kasper Schmeichel, hanno avuto un ruolo attivo nel togliere tutte le palline dal campo e nel cercare di calmare le tensioni. Dopo la breve pausa, i biancoverdi, forse condizionati da quanto avvenuto, sono stati battuti dai gol di Clark Robertson e da un autogol di Cameron Carter-Vickers. Sorride il Dundee per la prima vittoria casalinga contro il Celtic in 37 anni e la prima vittoria contro gli Hoops dal 2001.
Il motivo delle proteste e "Not another penny"—
I Bohys di Glasgow hanno progettato varie strategie di dissenso tra cui la campagna "Not another penny": un invito per gli altri tifosi a boicottare la società non acquistando merchandising o evitando di spendere soldi nello stadio. Ma non vengono prodotti solo fatti ma anche parole. Le motivazioni vengono esplicitate in un comunicato e vanno dal calciomercato alla squadra femminile: "Per troppo tempo, il consiglio direttivo del Celtic ha dato per scontati i tifosi. Sono responsabili di ripetuti fallimenti in Europa, di una strategia di trasferimenti arcaica, di un gruppo di giocatori non ancora iscritti che hanno esagerato, di prezzi dei biglietti gonfiati e di una distribuzione iniqua, di uno stadio trascurato, di un'atmosfera stantia, di un modello di coinvolgimento dei tifosi inesistente, di un'accademia poco performante, di una squadra femminile sottofinanziata e di un campo inadatto a giocare a calcio alla maniera del Celtic".
