La protesta durante il calcio d'inizio: "Sack the Board"

Il fischio dell'arbitro alle 13 ha dato il via alla gara ma non solo: arance e palline da tennis sono state gettate in campo, mentre canti e striscioni sottolineavano lo slogan di protesta: "Sack the board". Un momento intenso e confusionario, che ha portato all'interruzione temporanea del match per 3 minuti. I calciatori, tra cui il portiere ex Leicester Kasper Schmeichel, hanno avuto un ruolo attivo nel togliere tutte le palline dal campo e nel cercare di calmare le tensioni. Dopo la breve pausa, i biancoverdi, forse condizionati da quanto avvenuto, sono stati battuti dai gol di Clark Robertson e da un autogol di Cameron Carter-Vickers. Sorride il Dundee per la prima vittoria casalinga contro il Celtic in 37 anni e la prima vittoria contro gli Hoops dal 2001.