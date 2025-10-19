Nella giornata di ieri Fabio Borini ha fatto il suo esordio con la maglia del Salford City, club della League Two. Quasi dieci hanno dopo l'ultima volta, il 34enne nato a Bentivoglio ha voluto intraprendere una nuova avventura in Inghilterra. Al termine della partita di ieri, l'attaccante ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si dice entusiasta di questa nuova esperienza.
Inghilterra
Borini torna in campo con il Salford City: “Esordio fantastico, avevo bisogno del vero calcio”
Salford City, Borini dopo il debutto: "È stato fantastico. Volevo qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio"—
Due giorni fa, Borini ha firmato un contratto con il Salford, squadra della quarta divisione inglese che ha come co-proprietari diversi ex calciatori del Manchester United: David Beckham; i fratelli Gary e Phil Neville; Ryan Giggs; Paul Scholes; Nicky Butt. In occasione della 13esima giornata della League Two, il club inglese ha giocato e vinto 1-0 contro l'Oldham Athletic grazie alla rete di Daniel Udoh. Al minuto 81, l'attaccante italiano ha fatto il suo esordio con la nuova maglia. Dopo la gara, il classe 1991 ha rilasciato delle dichiarazioni sul debutto: "È stato fantastico. Son venuto qui per fare allenamenti e mantenere la forma fisica in questa transizione tra i contratti. Alex Bruce è stato molto gentile consentendomi di usufruire delle strutture del Salford. Questa è una sfida che sto affrontando. Ho scelto di farla perché avevo voglia del vero calcio, avevo bisogno di qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio e per altre cose".
La carriera di Borini
Borini ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio durante la stagione 2009/2010, quando giocava per il Chelsea allora allenato da Carlo Ancelotti. In quell'annata, la squadra londinese ha vinto Premier League e FA Cup. Dopo l'esperienza allo Swansea City, ha fatto ritorno in Italia giocando prima col Parma e a Roma, sponda giallorossa. Nel 2012 torna in Inghilterra e, fino al 2017, ha vestito le maglie di Liverpool e Sunderland. Nell'estate 2017 il Milan riporta Borini in Italia, dove gioca anche per il Verona nella seconda parte della stagione 2019/2020 e, prima dell'esperienza alla Sampdoria, vola in Turchia per giocare con il Karagümrük per tre stagioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA