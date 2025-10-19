Salford City, Borini dopo il debutto: "È stato fantastico. Volevo qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio"

Due giorni fa, Borini ha firmato un contratto con il Salford, squadra della quarta divisione inglese che ha come co-proprietari diversi ex calciatori del Manchester United: David Beckham; i fratelli Gary e Phil Neville; Ryan Giggs; Paul Scholes; Nicky Butt. In occasione della 13esima giornata della League Two, il club inglese ha giocato e vinto 1-0 contro l'Oldham Athletic grazie alla rete di Daniel Udoh. Al minuto 81, l'attaccante italiano ha fatto il suo esordio con la nuova maglia. Dopo la gara, il classe 1991 ha rilasciato delle dichiarazioni sul debutto: "È stato fantastico. Son venuto qui per fare allenamenti e mantenere la forma fisica in questa transizione tra i contratti. Alex Bruce è stato molto gentile consentendomi di usufruire delle strutture del Salford. Questa è una sfida che sto affrontando. Ho scelto di farla perché avevo voglia del vero calcio, avevo bisogno di qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio e per altre cose".