La squadra ospite della giornata odierna, per la terza volta in questa stagione, viene colpita dall'infortunio del direttore di gara

Jacopo del Monaco 18 ottobre - 18:54

In occasione della 13ª giornata della League Two, ovvero la quarta divisione inglese, il Cambridge United ha ospitato il Bromley. I padroni di casa hanno vinto 2-1, ma nel secondo tempo sono stati assegnati ben 15 minuti di recupero. Durante la partita, l'arbitro Declan Bourne ha riportato un infortunio al ginocchio e, dopo diversi minuti, ha dovuto lasciare il campo aiutato dallo staff medico. Sui propri canali social, il Bromley ha voluto ironizzare sull'accaduto visto che è già la terza volta che succede in stagione.

L'arbitro si fa male durante Cambridge United-Bromley — Nella giornata odierna, il Cambridge United ha battuto i loro avversari 2-1 grazie alle reti segnate nel primo tempo da Shayne Lavery e Kylian Kouassi, il quale ha fornito anche l'assist al suo compagno di squadra. Per il Bromley, invece, ha accorciato le distanze Michael Cheek nei primi minuti della ripresa. La partita tra le due squadre della League Two è terminata dopo l'assegnazione di 15 minuti di recupero nel secondo tempo. Il quotidiano inglese The Sun ha riportato che, nel corso della frazione di gioco, l'arbitro Declan Bourne ha accusato un dolore al ginocchio per il quale si è steso a terra con conseguente interruzione della partita. Dopo una decina di minuti, il direttore di gara ha lasciato il campo accompagnato dallo staff tecnico, uno dei guardalinee ha preso il suo posto.

Il Bromley, squadra ospite che oggi ha perso, sui propri canali social ha voluto ironizzare su quanto accaduto al direttore di gara. Infatti, la squadra inglese ha assistito all'infortunio di un arbitro durante un match per la terza volta nel corso della stagione attuale. Le altre due volte risalgono rispettivamente al 2 ed al 9 agosto, quando il club ha affrontato Shewsbury e Barnet. Su X, il Bromley ha scritto: "Per la TERZA volta in questa stagione, se c'è un arbitro qualificato allo stadio, vi preghiamo di segnalarlo". Mentre nel post seguente ha taggato la pagina dei Guinness World Record, sperando che si possa trattare di un record.