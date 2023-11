“Football Manager” e il Bromley FC offrono a un tifoso la possibilità di fare il manager

Il Bromley FC ha pubblicato un video su Twitter, in cui il suo manager, Andy Woodman, invitava tutti gli allenatori di calcio virtuali a prendere in considerazione la possibilità di candidarsi, dicendo: "Potresti essere tu".

Il Bromley Football Club ha deciso di offrire un ruolo a tempo pieno a un fortunato fan di Football Manager 2024, grazie ad una partnership con Xbox. La partnership consentirà a un giocatore di Football Manager 2024 di unirsi al Bromley Football Club come “tattico di supporto alle prestazioni”, un ruolo che consentirà al vincitore della competizione di “seguire e imparare da tutto lo staff tecnico e comprendere i dettagli di tutte le strategie tattiche”, processo decisionale che contribuisce a preparare una squadra di calcio per tutte le competizioni.

Andy Woodman, manager del Bromley, squadra quarta in classifica dopo 19 partite con 36 punti nel campionato di National League, la quinta divisione inglese: “Al Bromley FC, siamo orgogliosi di essere un club inclusivo e aperto al territorio, quindi non vediamo l'ora di accogliere un sostenitore entusiasta nel nostro staff! Ce ne sono sicuramente molti là fuori che sanno come fare per vincere nel gioco Football Manager, quindi siamo entusiasti di dare il benvenuto a qualcuno che può replicarlo nel mondo reale!”