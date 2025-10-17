Real Madrid, Pérez pensa ad un cambio storico: l’arrivo di investitori esteri

Se ciò dovesse diventare realtà, l'attuale presidente potrebbe rompere una tradizione che va avanti dalla fondazione dei Blancos

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 10:28

In questo momento, Florentino Pérez è al suo secondo mandato da presidente del Real Madrid. Quello attualmente in corso ha avuto inizio nel 2009, mentre il primo risale al periodo che va dal 2000 al 2006. Con lui in carica, la squadra della capitale spagnola ha vinto molti titoli nazionali ed internazionali. Grazie al suo operato, tanti grandi calciatori come Figo, Ronaldo, Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo e tanti altri hanno vestito la maglia dei Blancos. Tuttavia, in casa Real potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario: Pérez, infatti, sta pensando di portare in società degli investitori esteri.

Real Madrid, Pérez pronto ad una rivoluzione: investitori esteri in società — Il Real Madrid ha scritto e sta continuando a scrivere la storia del calcio, ma ha anche un grande impatto a livello economico. Infatti, è stato il primo club calcistico ad aver fatto registrare dei ricavi che superano il miliardo di euro. Come riportato da The Athletic, Florentino Pérez e la dirigenza dei Blancos stanno pensando ad una rivoluzione storica, ovvero il portare in società degli investitori provenienti dall'estero. Il consiglio d'amministrazione del club pensa che sia necessario avere più fondi per competere con le altre big che partecipano alla Champions League.

Per questo motivo si sta pensando al coinvolgimento di investitori stranieri e, in questo modo, Pérez e soci non sarebbero più gli unici proprietari della compagine spagnola. Il presidente potrebbe presentare più dettagli durante l'assemblea generale in programma a novembre. Nel caso in cui degli investitori stranieri dovessero acquisire una percentuale del Real Madrid, si romperebbe una tradizione che va avanti dal 1902, ovvero l'anno in cui il club è stato fondato. I Blancos, così come i loro grandi rivali del Barcellona, hanno sempre avuto proprietari e presidenti di nazionalità spagnola. Adesso, invece, le cose potrebbero cambiare.