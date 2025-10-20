Messi consola l’Argentina Under20: “A testa alta, ragazzi!”

L’Argentina Under20 sconfitta in finale al Mondiale contro il Marocco. Messi incoraggia i ragazzi con un post su Instagram: “Avete giocato un torneo impressionante. Avremmo voluto vedervi alzare la Coppa”

Silvia Cannas Simontacchi 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 17:48)

La sconfitta per 2-0 contro il Marocco è stata fatale per la Nazionale argentina Under20. A cercare di alleviare la delusione ci ha pensato il capitano della prima squadra, Lionel Messi, che ha voluto dedicare un sentito messaggio di incoraggiamento ai giovani calciatori allenati da Diego Placente, sottolineando la loro buona prestazione. Un gesto tanto delicato quanto di classe, da parte di qualcuno che per loro, come per tanti altri coetanei in altri Paesi, non può che essere visto come esempio.

Le parole di Messi per l'Argentina Under20: "Volevamo vedervi alzare la Coppa" Le parole di Messi dopo la sconfitta dell'Argentina Under20 contro il Marocco A ridosso dell'amaro esito della partita contro la formazione nordafricana, Leo Messi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove si vede una maglia biancoceleste che fa da sfondo a queste parole: "Avanti a testa alta, ragazzi!!! Avete giocato un torneo impressionante", scrive il campione argentino "Anche se tutti avremmo voluto vedervi alzare la Coppa, ci rimane la gioia per tutto quello che avete dato e l'orgoglio di avervi visto difendere i nostri colori con tutto il cuore". Ad accompagnare il messaggio, le emoji della bandiera argentina e degli applausi.

Delusione Argentina: il Mondiale Under20 va al Marocco — Prima di incontrare il Marocco, l'Under20 biancoceleste aveva eliminato la Nigeria con un sonoro 4-0, superato il Messico per 2-0 e la Colombia per 1-0. I gol segnati erano stati 15, quelli subiti solo due. Numeri che non sono bastati a superare la solida e ostinata formazione marocchina in finale. A nessuno piace perdere, nemmeno quando si perde con onore. Tuttavia, il gesto di riconoscimento e le belle parole di un campione, capitano della nazionale maggiore che attualmente detiene il titolo e otto volte Pallone d'Oro, può almeno in parte rinfrancare lo spirito dei giovani calciatori di Placente.

La nazionale marocchina, invece, può solo festeggiare: è la seconda squadra africana a vincere il titolo Under20, dopo il Ghana nel 2009.