PSV, Dest su Lang: “Sono sorpreso che stia giocando poco”

L'ex calciatore di Milan e Barcellona ha presentato la sfida di domani sera contro il Napoli, soffermandosi anche sul suo rapporto con l'esterno olandese e sul difficile impatto con la Serie A

Giammarco Probo 20 ottobre - 17:16

Sergino Dest, esterno statunitense del PSV, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera in Champions League contro il Napoli. Tra i tanti temi affrontati dall'ex laterale del Milan, c'è anche il rapporto con Noa Lang, suo ex compagno di squadra proprio in Olanda e oggi in azzurro.

Le parole di Dest sul suo ex compagno Noa Lang — Domani sera Psv e Napoli si affronteranno nel match valido per il terzo turno di Champions League. Tra i possibili protagonisti della sfida ci sarà Noa Lang, che torna in Olanda da avversario. Intervenuto in conferenza stampa, ne ha parlato anche il suo ex compagno Sergino Dest:

"In Italia c'è sempre stata tanta passione. C'è un calcio in cui si creano tante situazioni di uno contro uno. E quello può essere un vantaggio per me. Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto. Sicuramente il nuovo allenatore ha un approccio diverso, mi dispiace che non stia avendo spazio. È un peccato che il suo gol contro il Torino sia stato annullato".

Il terzino olandese ha poi proseguito sul suo rapporto con l'attaccante del Napoli: "Noa è un ragazzo genuino, dice sempre ciò che pensa, anche se proprio per questa ragione può risultare antipatico. Ho giocato anch'io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi. Domani sarà una battaglia, ma daremo il massimo".