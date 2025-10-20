Dopo il contenuto postato sul profilo di Instagram, non sono mancate risposte e commenti da parte dei tifosi argentini

Jacopo del Monaco 20 ottobre - 10:44

Questa notte Arturo Vidal ha tifato Marocco in occasione della finale del Mondiale Under 20 contro l'Argentina. La giovane selezione dell'Africa del Nord ha vinto 0-2 grazie alla doppietta di Yassir Zabiri e l'ex centrocampista della Juventus non ha saputo trattenere la sua felicità. Su Instagram, il calciatore del Colo-Colo ha festeggiato il successo dei marocchini e non è mancata la risposta dei tifosi argentini.

Il Marocco vince il Mondiale U20 contro l'Argentina e Vidal festeggia — Questa notte, presso lo Stadio Nacional Julio Martínez Pádranos di Santiago del Cile, l'Argentina ed il Marocco hanno disputato la finale del Mondiale Under 20. La giovane selezione dell'Africa settentrionale ha portato a casa la coppa vincendo 0-2 con doppietta di Zabiri, centravanti del Famalicão, club della Primeira Liga. Durante la competizione giovanile a livello mondiale, il classe 2005 ha segnato 5 reti.

Questa notte, tra l'altro, la Nazionale marocchina aveva anche un tifoso in più che risponde al nome di Arturo Vidal, che dallo scorso anno ha fatto ritorno in patria dopo gli anni trascorsi in Europa ed in Brasile. Sul proprio profilo Instagram, il classe 1987 non ha potuto trattenere la felicità per il successo del Marocco.

L'ex calciatore di Bayern Monaco e Barcellona, nelle stories, ha condiviso un video in cui ha mostrato il secondo gol di Zabiri. Per di più, ha aggiunto anche delle emoji come la bandiera del Paese africano, la faccina con gli occhi a forma di cuore e gli applausi. Il contenuto da lui postato, ovviamente, ha fatto subito il giro del web diventando abbastanza virale nell'America meridionale.

Ovviamente, i tifosi argentini hanno preso questo gesto del calciatore cileno come un'ennesima provocazione, visto che l'ex Juve è noto per i diversi attacchi mediatici nei confronti dei tifosi argentini e dell'Albiceleste. Gli argentini hanno anche risposto ricordando anche l'accesa rivalità che c'è tra le due selezioni sudamericane.