Un altro weekend calcistico è ormai terminato, con le imprese dei calciatori italiani all'estero tra nuove avventure, prestazioni da standing ovation e tanti goal. Sotto i riflettori c'è il Tottenham di Vicario, che vince in trasferta per 2-1 contro il Leeds e il portiere ormai perno inamovibile dell'undici del tecnico Thomas Frank. Tra gli estremi difensori sorride anche Donnarumma, spettatore dell'ennesima vittoria del Manchester City grazie alla doppietta di Haaland contro l'Everton. Assist per Federico Chiesa per il goal di Gakpo contro lo United, che non è bastato per evitare il ko del Liverpool. L'ex Fiorentina e Juventus è subentrato dalla panchina, confermando l'ottimo momento. Ma non solo volti noti e grandi campioni: scopriamo il weekend dei calciatori all'estero anche meno noti e di coloro che stanno godendo di una seconda vita sportiva lontano dal Bel Paese.