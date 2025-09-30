L'allenatore olandese ha preferito non rischiare l'attaccante italiano in vista della partita contro il Chelsea

Jacopo del Monaco 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 09:57)

Federico Chiesa non potrà essere a disposizione di Arne Slot per la prossima partita del Liverpool. La squadra Campione d'Inghilterra, alle ore 21:00 di questa sera, giocherà in casa del Galatasaray in occasione della seconda giornata di Champions League. In conferenza stampa, l'allenatore dei Paesi Bassi ha spiegato il motivo dell'assenza del suo giocatore.

Liverpool, Chiesa salta il Galatasaray e Slot spiega il perché — Dopo il grave infortunio al legamento crociato del difensore ex Parma Giovanni Leoni, il Liverpool ha deciso in inserire Chiesa nella lista dei convocabili per le partite di Champions. L'ex attaccante della Juventus, dopo un primo anno in Inghilterra molto difficile, si sta riprendendo e fino ad ora ha segnato 2 gol e fornito altrettanti assist in 6 partite stagionali.

Tuttavia, l'ex Fiorentina ha subito un colpo nel corso dell'ultima partita di Premier League persa 2-1 contro il Crystal Palace. Per questo motivo, il classe 1997 non giocherà questa sera nella massima competizione europea contro il Galatasaray, in cui giocano due vecchie conoscenze della Serie A come Victor Osimhen e Mauro Icardi, rispettivamente ex centravanti di Napoli ed Inter. Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri, Arne Slot ha parlato dell'attaccante italiano e ha spiegato il motivo per il quale non sarà a disposizione dei Reds per la sfida contro la squadra turca.

Le dichiarazioni del tecnico olandese riguardanti Chiesa: "Nell'ultima partita contro il Palace ha avuto un piccolo fastidio. Credo sia la parole che usate voi in Inghilterra. Oggi era in campo dall'inizio e ha provato a resistere, ma non ha portato a termine la seduta di allenamento. Per questo motivo abbiamo deciso non convocare Chiesa, visto che tra qualche giorno saremo di nuovo in campo ed affronteremo il Chelsea".