Champions League, designati gli arbitri per le gare di Atalanta e Inter

Designazioni d'esperienza per le gare delle prime due italiane impegnate nella seconda giornata della League Phase di Champions martedì 30 ottobre con gli orobici alle 18.45 e i nerazzurri alle 21.
Alessia Bartiromo

Prende vita da martedì 30 settembre la seconda giornata della League Phase di Champions League. Alle 18.45 è in programma Atalanta-Bruges mentre alle 21 scenderanno in campo Inter e Slavia Praga. Per le altre due italiane impegnate nelle competizione, Napoli e Juventus, bisognerà aspettare invece mercoledì 1 ottobre, rispettivamente in casa contro lo Sporting Lisbona alle 21 e per i bianconeri la trasferta contro il Villarreal alle 21. Scopriamo insieme intanto, quali saranno gli arbitri designati per le prossime gare in Champions League di Atalanta e Inter.

Arbitri in Champions League, la scelta per Atalanta-Bruges

—  

L'Atalanta si rimbocca le maniche dopo il 4-0 subìto in trasferta contro i campioni del Paris Saint-Germain, con la volontà di conquistare un risultato positivo nella seconda giornata della League Phase contro il Club Brugge. Nessuna gara è scontata e servirà una prestazione sicuramente attenta e importante, con il sostegno del pubblico di casa. Per il match in programma martedì 30 settembre alle 18.45 è stato designato l'arbitro Espen Eskås dalla Norvegia, assistenti arbitrali invece Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, assistente Sören Storks e quarto uomo Rohit Saggi.

La designazione di Inter-Slavia Praga

—  

Un successo invece all'esordio per l'Inter contro l'Ajax per 2-0 in trasferta, con la volontà di confermarsi anche in casa contro lo Slavia Praga tra impegni di campionato e un buono stato di forma dell'undici di Chivu. Per la sfida di mercoledì 30 settembre a San Siro alle ore 21, è stato scelto l'arbitro inglese Chris Kavanagh, particolarmente esperto in Premier League.

Come assistenti presenzieranno Dan Cook e Ian Hussin per un team tutto britannico. Il quarto uomo sarà invece Robert Jones mentre la squadra VAR sarà composta dall'austriaco Jarred Gillet e dal portoghese Tiago Martins.

