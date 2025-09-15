I bianconeri esordiranno domani contro il Borussia Dortmund, mentre i nerazzurri giocheranno mercoledì ad Amsterdam: designati i direttori di gara per le due interessanti sfide.

Jacopo del Monaco 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 14:33)

Domani torna la Champions League e la UEFA ha annunciato gli arbitri di tutte le sfide, tra cui quelle di Inter e Juventus. I bianconeri allenati da Igor Tudor giocheranno domani sera contro il Borussia Dortmund e l'arbitro sarà il francese François Letexier. Il direttore di gara inglese Michael Oliver, invece, arbitrerà il match tra nerazzurri e l'Ajax.

Scelti gli arbitri per le partite di Inter e Juventus — La Juventus inizierà il suo cammino europeo domani sera alle ore 21:00 ospitando il Borussia Dortmund. Per il match tra bianconeri e gialloneri, la UEFA ha scelto come direttore di gara Letexier, che lo scorso anno ha arbitrato la finale di Euro 2024 vinta dalla Spagna 2-1 contro l'Inghilterra. Classe 1989, l'arbitro transalpini ha già diretto due incontri della Juve: il ritorno dei quarti di finale di Europa League 22/23 contro lo Sporting Lisbona, terminato 1-1; la partita della League Phase della scorsa Champions contro il Lipsia, vinta dalla Vecchia Signora2-3 con doppietta di Vlahović e gol di Conceição. Per il Borussia, invece, sarà la terza volta con Letexier: due vittorie contro Beşiktaş e Copenhagen in altrettante edizione della Champions; sconfitta per 2-3 contro il Barcellona nell'ultima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

L'inglese Michael Oliver, invece, avrà l'onore di dirigere l'incontro della Johan Cruijff Arena tra Ajax ed Inter. Nato nel 1985, tre anni fa ha arbitrato la finale di Supercoppa UEFA vinta dal Real Madrid contro l'Eintracht Francoforte. Nei due precedenti con lui in campo, l'Ajax ha sempre ottenuto la vittoria nella massima competizione europea. Stesso discorso vale anche per i nerazzurri allenati da Christian Chivu, che con Oliver come arbitro hanno vinto contro il Benfica nell'aprile 2023 e Young Boys nella scorsa edizione, mentre nella stagione 23/24 ha pareggiato in trasferta contro la Real Sociedad.