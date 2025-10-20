Ora è ufficiale: l'allenatore inglese sarà il nuovo ct degli scandinavi. Per lui è la prima esperienza alla guida di una Nazionale: "Sono onorato"

Alessandro Stella 20 ottobre - 10:34

Svolta inglese per la Svezia. La nazionale scandinava ha scelto Graham Potter come nuovo Commissario Tecnico. Il 50enne di Solihull prende il posto dell'esonerato Jon Dahl Tomasson. Quella delle Federcalcio svedese è una decisione che era matura da giorni. Per Potter l'obiettivo richiesto è chiaro: fare bene nelle prossime due partite di Qualificazioni Mondiali contro Svizzera e Slovenia, accedere ai playoff e tentare il clamoroso accesso alla rassegna iridiata.

“Sono molto onorato di questo incarico, ma anche incredibilmente ispirato. La Svezia ha giocatori fantastici che danno il massimo nei migliori campionati del mondo durante le settimane. Il mio compito sarà quello di creare le condizioni affinché noi, come squadra, diamo il massimo per portare la Svezia ai Mondiali la prossima estate”, le parole del nuovo Ct della Svezia.

Potter nuovo Ct della Svezia: rigenerare Gyokeres e Isak per andare ai Mondiali — Per Potter il lavoro da fare sarà molto. La selezione svedese sta passando un momento molto difficile, nonostante il super attacco Gyokeres-Isak. I due bomber del campionato inglese sono rimasti a secco nelle ultime quattro gare ufficiali con la nazionale e il bottino totale della squadra è stato davvero magro: 1 pari, 3 ko, appena 2 gol fatti e ben 8 subiti. Con conseguente ultimo posto nel girone. Tuttavia il buon percorso fatto in Nations League, secondo lo strano regolamento di Uefa e Fifa dovrebbe garantire comunque ai gialloblu l'accesso ai playoff. Negli spareggi potrebbe riproporsi tra l'altro la sfida contro l'Italia, che richiama i pessimi ricordi del 2018 per la nostra Nazionale.

Potter torna in Svezia dopo la lunga esperienza alla guida dell'Ostersund. Quella con il club rossonero, che attualmente milita in seconda divisione, è stata la prima avventura del tecnico inglese su una panchina. E i risultati sono stati buoni: nel 2017 ha portato il club alla conquista della Coppa nazionale.

Occasioni di riscatto dopo il doppio esonero in Premier League. I vertici calcistici svedesi lo elogiano — Per il resto il neo Ct svedese ha allenato solo in Inghilterra con risultati alterni. Prima la buona avventura allo Swansea, poi l'ottimo percorso di tre anni alla guida del Brighton. E infine le storie molto meno felici con Chelsea e West Ham che gli sono valsi un doppio esonero. In Svezia sarà anche l'occasione del riscatto personale.

La federazione svedese dopo la separazione con Tomasson ha puntato sull'allenatore britannico in modo estremamente deciso ."L’obiettivo resta qualificarsi per il Mondiale. Con Graham Potter abbiamo un leader esperto", ha sottolineato Simon Åström, presidente della Federazione.

Dello stesso avviso anche Kim Källström, direttore tecnico della SvFF: "Siamo fiduciosi che Graham, con le sue qualità tattiche e capacità di valorizzare i giocatori, saprà unire la squadra e prepararla al meglio per le sfide decisive"