L'Inter fa visita all'Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League

Samuele Dello Monaco 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 17:32)

Alla vigilia della sfida di Champions, che vedrà la squadra belga ospitare l'Inter di Chivu, il difensore argentino Mac Allister ha rilasciato interessanti e curiose dichiarazioni. Il giocatore si è detto onorato della sfida contro i nerazurri, non nascondendosi però di fronte ai favori del pronostico: "Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, l'Inter è una delle prime cinque squadre d'Europa".

"L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa" — Il fratello di Alexis, centrocampista del Liverpool, ha continuato: "Personalmente, penso che sia una delle migliori squadre d'Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l'Inter. La scorsa stagione ci è riuscita, e quest'anno è ancora una delle favorite. Ma è per questo che giochiamo a calcio, per metterci alla prova contro i migliori".

La sfida con Lautaro e il sogno Argentina — Mac Allister ha poi posto l'accento sul duello con Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter: "Ci siamo affrontati diverse volte da bambini. Lautaro era già una delle stelle. È imprevedibile, può arretrare, attaccare gli spazi, allargare. È troppo intelligente perché tu possa dire: 'Ecco come si marca'. Devi solo prepararti mentalmente, concentrarti sui dettagli e adattarti. In campo non ci sono amici, solo rispetto. Quel rispetto significa non tirarsi mai indietro da una sfida".

Approfondendo sul rapporto tra il fratello Alexis e Lautaro, compagni di nazionale anche nella trionfale campagna a Qatar 2022, Mac Allister ha concluso: "Sono realista; Alexis è più vicino a quel livello, ma lavoro ogni giorno per questo. Mi piacerebbe unirmi a loro, ma i ragazzi meritano il loro posto".