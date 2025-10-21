derbyderbyderby calcio estero Union Saint-Gilloise, Mac Allister: “L’Inter è tra le favorite per la Champions”

CHAMPIONS LEAGUE

Union Saint-Gilloise, Mac Allister: “L’Inter è tra le favorite per la Champions”

Union Saint-Gilloise, Mac Allister: “L’Inter è tra le favorite per la Champions” - immagine 1
L'Inter fa visita all'Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League
Samuele Dello Monaco

Alla vigilia della sfida di Champions, che vedrà la squadra belga ospitare l'Inter di Chivu, il difensore argentino Mac Allister ha rilasciato interessanti e curiose dichiarazioni. Il giocatore si è detto onorato della sfida contro i nerazurri, non nascondendosi però di fronte ai favori del pronostico: "Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, l'Inter è una delle prime cinque squadre d'Europa".

"L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa"

Il fratello di Alexis, centrocampista del Liverpool, ha continuato: "Personalmente, penso che sia una delle migliori squadre d'Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l'Inter. La scorsa stagione ci è riuscita, e quest'anno è ancora una delle favorite. Ma è per questo che giochiamo a calcio, per metterci alla prova contro i migliori".

Union Saint-Gilloise, Mac Allister: “L’Inter è tra le favorite per la Champions”- immagine 2
Lautaro Martinez in campo durante la sfida contro lo Slavia Praga. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La sfida con Lautaro e il sogno Argentina

Mac Allister ha poi posto l'accento sul duello con Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter: "Ci siamo affrontati diverse volte da bambini. Lautaro era già una delle stelle. È imprevedibile, può arretrare, attaccare gli spazi, allargare. È troppo intelligente perché tu possa dire: 'Ecco come si marca'. Devi solo prepararti mentalmente, concentrarti sui dettagli e adattarti. In campo non ci sono amici, solo rispetto. Quel rispetto significa non tirarsi mai indietro da una sfida".

Approfondendo sul rapporto tra il fratello Alexis e Lautaro, compagni di nazionale anche nella trionfale campagna a Qatar 2022, Mac Allister ha concluso: "Sono realista; Alexis è più vicino a quel livello, ma lavoro ogni giorno per questo. Mi piacerebbe unirmi a loro, ma i ragazzi meritano il loro posto".

Union Saint-Gilloise, Mac Allister: “L’Inter è tra le favorite per la Champions”- immagine 3
Kevin Mac Allister in azione contro il Nizza. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)
