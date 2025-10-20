Con la rete al Cagliari, il nativo di Ascoli Piceno è salito in testa alla classifica marcatori, arricchendo le statistiche incredibili di un 2025 da protagonista e che ancora deve finire.

Mattia Celio Redattore 20 ottobre - 12:17

Anche da subentrato nei match del Bologna, Riccardo Orsolini trova la via della rete. Dato ormai in fase calante qualche anno fa, Orso ha ritrovato la serenità che aveva perso, si è caricato (di nuovo) il Bologna sulle sue spalle e adesso è diventato un vero leader dei Felsinei. Il nativo di Ascoli Piceno sta vivendo un 2025 da vero protagonista, un anno che lo ha visto accumulare numeri impressionanti... e conquistare la Coppa Italia lo scorso maggio.

Il Bologna e le zampate dell'Orso(lini): un 2025 da campione — Anche se Riccardo Orsolininon gioca tutti i 90 minuti con la maglia del Bologna, non è certo un problema. Il capitano e vero leader del Bologna impiega sempre poco per prendere in mano la situazione, con un assist o con un gol. Con la rete al Cagliari, il classe '97 è salito in testa alla classifica marcatori a quota 5 centri, superando Christian Pulisic fermo a 4, e infortunato. L'azzurro, dopo qualche stagione non all'altezza delle aspettative, ha deciso di tornare a fare le cose sul serio e ora Italiano e tutto l'ambiente rossoblu non può veramente fare a meno di lui.

Ha ritrovato la serenità, ha riportato a Bologna una Coppa Italia che mancava da mezzo secolo e, in ultimo, ha riconquistato la Nazionale: "Orsolini sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo - ha dichiarato Italiano ieri in conferenza stampa - Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco".

La rete di ieri alla Domus Arena va ad incrementare, inoltre, le incredibili statistiche del numero 7 nel corso del 2025. Con ancora un mese e mezzo alla fine dell'anno, Orsolini ha raggiunto le 16 reti nel corso dell'anno solare, mettendosi alle spalle Pulisic (15), Kean (11 gol), Thuram (10 gol) e Yildiz (7 gol). Solo Lautaro Martinez ha fatto meglio con ben 20 reti, contando però il lungo cammino dell'Inter nella scorsa Champions League. Un Riccardo Orsolini così non si era mai visto.