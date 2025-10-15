Lautaro Martinez, arrivato all'Inter nell'estate del 2018, è senza dubbio uno dei giocatori più rappresentativi del campionato italiano di Serie A e, negli anni, il bomber di Bahia Blanca è diventato un punto di riferimento anche per l'Argentina trascinata da Lionel Messi.

Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell'Inter di Cristian Chivu, in questo inizio di stagione si è riscattato nell'ultima settimana prima della sosta dopo una partenza non particolarmente esaltante. 4 gol in sette giorni per il Toro che ha continuato il suo ruolino di marcia incredibile anche sotto la guida tecnica di Lionel Scaloni. Nella notte appena trascorsa, Lautaro ha realizzato una doppietta contro il Porto Rico. Due gol importanti per la sua nazionale, ma non solo.

Nella rotonda vittoria per 6-0 contro Porto Rico, Lautaro Martinez è stato un grandissimo protagonista e ha scalato, di nuovo, la classifica dei migliori marcatori della nazionale ed ha raggiunto, nella notte, il quarto posto nella classifica dei bomber all-time superando Hernan Crespo, ex attaccante proprio dell'Inter, ma anche di Milan e Lazio. Adesso, davanti, ci sono tre mostri sacri del calcio argentino. Al terzo posto troviamo Sergio Aguero con 41 gol. In seconda posizione c'è un altro gigante del calcio mondiale, ovvero Gabriel Omar Batistuta. 55 sono le realizzazioni da parte dell'ex Fiorentina e Roma. In vetta, ovviamente, c'è Lionel Messi, decisamente staccato e inarrivabile anche per Lautaro Martinez.