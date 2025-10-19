L'avvio di stagione è stato positivo ma, considerate anche le pause Nazionali, la Cremonese non vince da un mese e mezzo. In mezzo tre ottimi pareggi e l'ultimo brutto ko con l'Inter. In ogni caso i grigiorossi hanno una situazione di classifica ancora positiva e domani, nel posticipo della settima giornata di Serie A, puntano a tornare al successo.