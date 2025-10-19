L'avvio di stagione è stato positivo ma, considerate anche le pause Nazionali, la Cremonese non vince da un mese e mezzo. In mezzo tre ottimi pareggi e l'ultimo brutto ko con l'Inter. In ogni caso i grigiorossi hanno una situazione di classifica ancora positiva e domani, nel posticipo della settima giornata di Serie A, puntano a tornare al successo.
Contro i friulani una sfida salvezza, ma il tecnico dei lombardi frena: "Non siamo ancora in un periodo dove una partita è più decisiva di un’altra. Vardy è pronto ad incidere. Lavoriamo sempre per migliorare"
Di fronte, nella sfida che si terrà allo Zini, ci sarà l'Udinese reduce da un solo punto in tre gare. Uno scontro salvezza nel quale il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, pur senza sottovalutare l'avversario vuole provare a sfruttare l'occasione: "Non bado molto ai risultati delle altre. Però avere paura di perdere è un sofisma. Noi facciamo questo lavoro con la voglia e la speranza di vincere sempre. Servono i punti per arrivare all’obiettivo".
