Il Bologna sorride a Cagliari e Orsolini prende in giro Holm: “Salmone!”

La trasferta di Cagliari sorride al Bologna che mantiene un mood positivo anche nel post gara, quando Orsolini e Holm hanno ricevuto il premio come migliori calciatori della gara. Entrambi infatti, hanno segnato le reti che hanno regalato i tre punti ai felsinei. Amici anche fuori dal campo, i due scherzano con simpatici soprannomi, suonando la carica per il futuro. Video credits: Bologna, Instagram.