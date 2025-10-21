Donadel è il nuovo allenatore del Montréal: “Ringrazio il club per la fiducia”

La squadra canadese, che ha chiuso la Eastern Conference in 13^ posizione, ha deciso di affidare ufficialmente la panchina all'ex Napoli

Samuele Dello Monaco 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 17:46)

Dopo sette mesi di operato, è arrivata la tanto attesa conferma tramite le parole di Luca Saputo, Direttore Senior del Reclutamento e della Metodologia Sportiva del CF Montréal: “Siamo lieti di confermare Marco Donadel come allenatore del Club. Siamo certi che Marco abbia le qualità necessarie per guidare il Club e aiutarci a realizzare le nostre ambizioni".

La carriera da allenatore — Una vera e propria promozione, visto il ruolo da allenatore ad interim che Donadel aveva assunto da marzo. L'ex Napoli, che ha concluso la propria carriera da giocatore con il club nerazzurro, ha iniziato quella da allenatore nelle giovanili della Fiorentina, guidando poi l'Ancona per qualche mese durante il 2023.

NAPOLI, ITALIA - 06 DICEMBRE: Marco Donadel del Napoli in azione durante la partita del Gruppo F di UEFA Europa League tra SSC Napoli e PSV Eindhoven allo Stadio San Paolo il 6 dicembre 2012 a Napoli, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Nel 2024 è arrivata la chiamata dalla squadra canadese come vice allenatore di Courtois. Dopo l'esonero del francese nel marzo del 2025, Donadel ha preso il comando della panchina fino all'ufficialità di quest'oggi. Il comunicato dei canadesi recita: “Il CF Montreal ha annunciato martedì la nomina di Marco Donadel come capo allenatore del club a titolo permanente“.

"Sono felice di continuare, ringrazio il club per la fiducia" — Nonostante un bilancio non propriamente positivo, con 8 vittorie e 16 sconfitte in 34 partite, la società si dice fiduciosa di poter centrare un piazzamento valevole per i playoff della Eastern Conference. Nel pomeriggio sono arrivate anche le parole di Marco Donadel: "Sono felice di continuare il mio mandato come capo allenatore del CF Montréal. Ho una lunga storia e splendidi ricordi con questa città. Prima come giocatore e ora come membro dello staff tecnico. Vorrei ringraziare il club per avermi dato fiducia e avermi permesso di continuare a guidare la squadra".