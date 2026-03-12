Oltre al pesante 5-2 incassato dal PSG, a far discutere è il brutto gesto dell'esterno portoghese dei Blues: ora rischia grosso

Francesco Intorre 12 marzo - 16:51

PSG-Chelsea non è stata una partita felice per i londinesi. Dopo i primi 70 minuti, in cui i Blues hanno tenuto il ritmo contro i campioni d'Europa, c'è stato uno stand-by totale da parte della squadra di Rosenior. E negli ultimi 15 minuti il PSG è salito in cattedra vincendo la partita per 5-2. Ma oltre al danno c'è la beffa per il Chelsea, ed in particolar modo per Pedro Neto.

La frustrazione e la spinta al raccattapalle da parte di Pedro Neto — Durante i minuti di recupero, in un momento di enorme frustrazione, l'esterno portoghese ha perso la testa e ha spinto un raccattapalle che stava volontariamente trattenendo il pallone per fare guadagnare tempo ai parigini. Il ragazzo è caduto all'indietro battendo la testa contro i cartelloni pubblicitari. Il gesto bruttissimo di Pedro Neto ha scatenato la rabbia del PSG, in particolar modo di capitan Marquinhos. Il portoghese, però, in campo non è stato punito dall'arbitro nemmeno con il cartellino giallo. Nonostante ciò, l'UEFA ha ufficialmente aperto una procedura disciplinare nei confronti del giocatore.

Le scuse in tv e il ruolo da paciere di Vitinha — Intervistato ai microfoni di TNT Sports nel post partita, Pedro Neto ha chiesto scusa pubblicamente. Il portoghese ha ammesso che la frustrazione per il crollo della squadra lo ha accecato, ma è comunque imperdonabile alzare le mani su un ragazzino. Pedro Neto ha trovato aiuto nel connazionale del PSG, ovvero Vitinha. Il trequartista, autore del gol del 3-2, ha fatto da paciere, accompagnando l'esterno del Chelsea a cercare il raccattapalle a bordo campo.

I due si sono chiariti e l'attaccante del Chelsea gli ha regalato la sua maglia per farsi perdonare. Nonostante la pace fatta, però, la giustizia sportiva farà il suo corso. Se la commissione UEFA userà le maniere forti, Pedro Neto rischia almeno due o tre giornate di squalifica. Questo lo porterà a saltare certamente la delicatissima gara di ritorno a Stamford Bridge.

