Dimenticate il calcio romantico. L'incrocio tra Parigi e Londra è un kolossal fatto di eccessi, petroldollari e ambizione feroce

Francesco Intorre 10 marzo - 13:00

Ci sono sfide nel calcio moderno che non possono essere lette semplicemente attraverso i moduli o le statistiche, perché trasudano un'epica fatta di potere, milioni e ossessione per la vittoria. L'incrocio titanico tra PSG e Chelsea abbandona i rassicuranti confini del prato verde per trasformarsi nella sceneggiatura di un capolavoro del cinema gangster.

Il film perfetto per inquadrare questa supersfida europea è senza dubbio Scarface, l'indimenticabile cult diretto da Brian De Palma. Non siamo di fronte a una romantica fiaba sportiva, ma allo scontro frontale tra due imperi calcistici costruiti a suon di investimenti faraonici, due mondi che concepiscono la ricchezza e il successo in modi diametralmente opposti, ma che si ritrovano faccia a faccia per stabilire chi debba dettare legge nel vecchio continente.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

L'impero di Parigi e il "The World is Yours" londinese per il cinegol tra PSG e Chelsea — Da una parte del tavolo siede il PSG, che interpreta alla perfezione il ruolo del Re indiscusso, l'impero consolidato ed elegante. I parigini hanno speso fortune per anni e, dopo mille cadute, la scorsa stagione hanno finalmente conquistato il rispetto totale vincendo la Champions League. Ora giocano con la freddezza e la consapevolezza di chi detiene il potere assoluto.

Dall'altra parte c'è il Chelsea, la perfetta incarnazione calcistica di Tony Montana. I Blues hanno vissuto stagioni di puro caos, ribaltando continuamente la rosa, spendendo cifre fuori da ogni logica di mercato e accumulando talenti in modo quasi compulsivo. Una gestione sfrontata e anarchica che però, la scorsa estate, li ha portati a vincere il Mondiale per Club. Un successo che sembra urlare all'Europa intera l'iconica frase del film: "Il mondo è tuo".

Una sparatoria tattica all'ultimo respiro — Quando l'arbitro darà il fischio d'inizio, le due filosofie entreranno inevitabilmente in rotta di collisione. Il PSG cercherà di amministrare la partita con il suo palleggio raffinato e le giocate di fino dei suoi fuoriclasse, gestendo il ritmo come un boss che non ha bisogno di alzare la voce per farsi rispettare. Il Chelsea, fedele alla sua natura istintiva ed eccessiva, risponderà trasformando la partita in una vera e propria sparatoria agonistica, alzando i ritmi, sfruttando la fisicità della Premier League e affidandosi all'anarchia geniale dei suoi attaccanti da tanti milioni di euro.

È la sfida definitiva tra l'ordine dorato di chi domina l'Europa e la fame rabbiosa di chi si è appena preso il mondo. Preparatevi, perché in un incrocio del genere nessuno farà prigionieri.

