Impegnato negli USA con l'Ecuador e atteso da un dentro o fuori questa sera contro la Germania, Piero Hincapié è stato riscattato dall'Arsenal ed è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei Gunners. Lascia definitivamente il Bayer Leverkusen, club in cui è sbocciato.

Il comunicato dell'Arsenal

"Piero ha trascorso la scorsa stagione in prestito dal Bayer Leverkusen, squadra di Bundesliga, ed è stato parte integrante della nostra campagna vincente in Premier League.

Il difensore ventiquattrenne ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, diventando un elemento chiave della nostra difesa, che ora ha subito il minor numero di gol nelle ultime tre stagioni di Premier League.

Una prima stagione di successo nel nord di Londra ha visto Piero debuttare con noi nella vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Athletic Club in Champions League nel settembre 2025.

Il primo e unico gol di Piero è arrivato nel pareggio in trasferta contro i Wolves a febbraio, lo stesso mese in cui ha vinto il premio di Giocatore del Mese dell'Arsenal, un riconoscimento che avrebbe ricevuto anche ad aprile".

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain viene contrastato da Piero Hincapie dell'Arsenal durante la partita della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, in Ungheria. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

"L'internazionale ecuadoriano ha iniziato la sua carriera professionale nel paese di nascita con l'Independiente del Valle. Si è sviluppato grazie al loro sistema giovanile e ha sollevato il trofeo vincendo la Copa Libertadores U20 nel 2020. Ad agosto di quell'anno, Piero si trasferì al Talleres, squadra argentina, dove disputò 22 presenze nella sua stagione d'esordio.

La Germania fu la destinazione successiva di Piero quando firmò per il Bayer Leverkusen nell'agosto 2021, collezionando 166 presenze in quattro stagioni, con la menzione d'onore di averli aiutati a conquistare il loro primo titolo di Bundesliga nella stagione 2023/24, chiudendo la stagione nazionale imbattuti.

Dopo aver capitanato l'Ecuador a livello under-17, Piero ha collezionato 54 presenze internazionali senior con il suo paese, oltre a rappresentarli in quattro grandi tornei, incluso l'attuale Mondiale FIFA 2026. Tutti al club sono lieti di accogliere di nuovo Piero con noi".

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Una certezza per Arteta

, classe 2002, ha collezionato 39 presenze nella sua prima avventura nel nord di Londra. Partito nelle retrovie, ha progressivamente ripagato la fiducia di, arrivando a preferirlo anel ruolo di terzino sinistro. Nato come difensore centrale, l'ecuadoregno si è poi specializzato come braccetto di sinistra già ale in Nazionale, di cui ne è leader insieme a, ricopre quella posizione. Stasera è atteso da una gara cruciale per il suo

La Nazionale allenata da Beccacece non può più sbagliare e soltanto una vittoria contro la Germania consentirebbe di approdare alla fase ad eliminazione diretta. I sudamericani si affidano anche e soprattutto a uno dei loro migliori talenti, atteso da un'altra stagione potenzialmente storica all'Arsenal, per mantenere il titolo di campioni d'Inghilterra.