I tifosi dell'Arsenal stanno dimostrando tutto il loro amore verso Gabriel. Suo l'errore dal dischetto che ha regalato la Champions League al PSG. Nonostante ciò, la maglia del centrale brasiliano è la più venduta tra quelle dei calciatori dei gunners, con un'impennata nelle vendite vicina al 350%.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

I tifosi dell'Arsenal sono con Gabriel

BUDAPEST, UNGHERIA – 30 maggio 2026: Gabriel Magalhães dell'Arsenal FC sbaglia il quinto calcio di rigore della sua squadra nella serie dei rigori, errore che consegna la vittoria al Paris Saint-Germain, durante la finale della UEFA Champions League Final 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Un rigore sbagliato fa sempre male. Se quel rigore è decisivo per una finale di Champions League, non lo dimenticherai mai. È la cattiva sorte capitata a Gabriel, difensore centrale dell'Arsenal, che ha spedito la palla fuori regalando la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint Germain di Luis Enrique. "It's painful" - "è devastante" - così ha commentato il suo errore il brasiliano su Instagram, a confermare quanto possa essere doloroso essere l'uomo che ha negato un destino vincente alla sua squadra. Ma Gabriel si è anche detto orgoglioso di tutto quello che l'Arsenal ha fatto in questa stagione. Il calciatore infatti è stato la colonna portante di una difesa che è stata decisiva nella conquista del quattordicesimo titolo. Un titolo che da quelle parti mancava da 22 anni.

I tifosi inglesi si sa, bruciano di passione per i club che amano. E non sono da meno i tifosi dei gunners. Per dimostrare la loro vicinanza al calciatore, e fargli arrivare la soddisfazione e la felicità per una stagione che comunque è stata storica, i fan del club londinese sono corsi ad acquistare la maglia di Gabriel. Stando infatti a quanto riportato da The Athletic, nei giorni successivi alla finale persa, ci sarebbe stata un'impennata nell'acquisto delle maglie con dietro il nome del brasiliano.

Caricamento post Instagram...

. Un numero impressionante, se si pensa a quanto può aver fatto male a tutto il popolo del nord di. Nessun dubbio, il brasiliano ama l'Arsenal e tutto il mondo Arsenal ama il brasiliano, e

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui