Fa male, ma i tifosi dell'Arsenal sono pronti a ricominciare. Il popolo gunners ha dimostrato a Gabriel tutto il sostegno necessario dopo il rigore sbagliato, correndo ad acquistare la sua maglia.
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I tifosi dell'Arsenal stanno dimostrando tutto il loro amore verso Gabriel. Suo l'errore dal dischetto che ha regalato la Champions League al PSG. Nonostante ciò, la maglia del centrale brasiliano è la più venduta tra quelle dei calciatori dei gunners, con un'impennata nelle vendite vicina al 350%.
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I tifosi dell'Arsenal sono con Gabriel
Un rigore sbagliato fa sempre male. Se quel rigore è decisivo per una finale di Champions League, non lo dimenticherai mai. È la cattiva sorte capitata a Gabriel, difensore centrale dell'Arsenal, che ha spedito la palla fuori regalando la seconda Champions League consecutiva al Paris Saint Germain di Luis Enrique. "It's painful" - "è devastante" - così ha commentato il suo errore il brasiliano su Instagram, a confermare quanto possa essere doloroso essere l'uomo che ha negato un destino vincente alla sua squadra. Ma Gabriel si è anche detto orgoglioso di tutto quello che l'Arsenal ha fatto in questa stagione. Il calciatore infatti è stato la colonna portante di una difesa che è stata decisiva nella conquista del quattordicesimo titolo. Un titolo che da quelle parti mancava da 22 anni.
I tifosi inglesi si sa, bruciano di passione per i club che amano. E non sono da meno i tifosi dei gunners. Per dimostrare la loro vicinanza al calciatore, e fargli arrivare la soddisfazione e la felicità per una stagione che comunque è stata storica, i fan del club londinese sono corsi ad acquistare la maglia di Gabriel. Stando infatti a quanto riportato da The Athletic, nei giorni successivi alla finale persa, ci sarebbe stata un'impennata nell'acquisto delle maglie con dietro il nome del brasiliano.
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