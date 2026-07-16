La Juventus continua a cercare la chiave per aprire la serratura di un mercato fin qui difficile e fatto di incastri. Al 16 luglio, i bianconeri hanno completato soltanto un'operazione in entrata, quella di Jeff Ekhator acquistato dal Genoa. In uscita, invece, è ancora tutto fermo con tanti esuberi da piazzare nel prossimo mese e mezzo di calciomercato. Nelle ultime ore, ci sarebbero novità significative sul fronte degli attaccanti. Si scaldano infatti le piste che portano a Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino.

FILADELFIA, PENNSYLVANIA - 22 GIUGNO: Randal Kolo Muani della Juventus durante la partita del girone G della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 tra Juventus FC e Wydad AC al Lincoln Financial Field il 22 giugno 2025 a Filadelfia, Stati Uniti. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Juventus, rivoluzione in attacco?

Che la Juventus stia seguendo con interesse questi due attaccanti è risaputo . Di recente, tuttavia,avrebbero intensificato i contatti e sono pronti ad un affondo. Nelle intenzioni del board bianconero, infatti, rimane l'idea di completare una doppia operazione, investendo su un titolare e la sua alternativa. Come noto, Jonathan David, Lois Openda e Arek Milik sono sul mercato e potrebbero salutare tutti e tre. Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, a parametro zero, si avrebbe unacompleta del reparto.

Nel caso di Mateo Pellegrino, classe 2001 argentino in forza al Parma, la Juventus lo reputa un investimento ideale che possa dare rifiato al centravanti. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, c'è stato un incontro tra le dirigenze dei club per portare avanti la negoziazione. Parlando di Kolo Muani, invece, è pronta una nuova offerta con una riformulazione diversa degli eventuali bonus e della percentuale sulla rivendita del calciatore. La base fissa dell'affare, invece, rimarrebbe la stessa. Si parla di circa 35 milioni di euro dunque che, con i bonus, potrebbero avvicinarsi alle richieste del Paris Saint-Germain, club proprietario del suo cartellino.

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