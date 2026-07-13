La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, rimasto orfano di Vlahovic, ma la strada che porta al sostituto principale Randal Kolo Muani e alla trattativa avviata con il PSG, resta in netta salita. A fare il punto sulla situazione, ci ha pensato direttamente il nuovo direttore generale bianconero Giovanni Carnevali, confermando l'interesse per il francese ma senza nascondere le difficoltà per arrivarci.

Carnevali: "Per Kolo Muani richieste eccessive"

Il nome dicontinua ad occupare un posto di primo piano nei piani della Juventus, un anno dopo la trattativa infinita portata avanti per l'intera scorsa estate. Seppur i dialoghi proseguono, l'operazione sembra però ancora lontana dalla fumata bianca. Intervistato a 'La politica nel pallone',ha confermato che il principale ostacolo resta rappresentato nuovamente dalle richieste economiche del

Il dirigente bianconero ha quindi spiegato: "Ci sono richieste troppo elevate e sono superiori ai 45 milioni. Oggi acquistare è facile e basta spendere, ma i numeri sono troppo alti. O troviamo un accordo, altrimenti andremo su qualche altro giocatore", ha concluso Carnevali, ribadendo come la Juventus non abbia intenzione di forzare la mano sul piano economico. Una posizione che conferma la linea già espressa nei giorni scorsi: il club vuole chiudere l'operazione soltanto a condizioni ritenute sostenibili.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 MAGGIO: Randal Kolo Muani del Tottenham Hotspur viene sfidato da Ao Tanaka del Leeds United durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Leeds United al Tottenham Hotspur Stadium l'11 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Kolo Muani in stallo: le alternative della Juventus

La distanza con ilrimane significativa e secondo le ricostruzioni dei vari media italiani, lasi è spinta fino ad una valutazione complessiva di circa, bonus inclusi, per il cartellino dell'attaccante, di fronte ad una richiesta di oltre. Il dialogo tra le parti resta aperto, favorito anche dai buoni rapporti instaurati dacon la dirigenza parigini, ma nessuna delle due società sembra intenzionata, almeno per ora, a modificare sensibilmente la propria posizione e fare un passo verso l'altro. Proprio per questo, la Juve continua a lavorare sulle piste. Il primo nome è quello di, profilo gradito dalla dirigenza bianconero e considerato una soluzione concreta qualora l'affare Kolo Muani non dovesse concretizzarsi.

Carnevali, del resto, aveva già chiarito che il club sta effettuando valutazioni "a tutto raggio" e che non intende concentrarsi esclusivamente sul centravanti francese. La priorità resta Kolo Muani, ma il mercato bianconero rimane aperto a più scenari in attesa, e con la speranza, che il PSG abbassi le proprie pretese.