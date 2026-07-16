Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Momento di grande dolore per Micah Richard. L'ex calciatore di Manchester City e Fiorentina, ora amatissimo opinionista per la tv britannica, ha rivelato di aver appreso la notizia della scomparsa del padre poco prima di andare in onda per la BBC, in occasione della grande semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina.

La triste notizia

Attraverso un lungo post sui social, Micah Richards ha raccontato di esser venuto a conoscenza dell'improvvisa scomparsa del padre, Lincoln Richards, "non molto prima" di andare in diretta per la BBC, l'ente radiotelevisivo di stato e principale fornitore di servizi pubblici radiotelevisivi del Regno Unito, in occasione della storica semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: L'ex giocatore del Manchester City e attuale commentatore di Sky Sports, Micah Richards, osserva mentre presenta prima della partita di Premier League tra Manchester City FC e Wolverhampton Wanderers FC all'Etihad Stadium il 2 maggio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nonostante il lutto e il dolore per la morte del padre, l'ex difensore di Manchester City, Fiorentina e Aston Villa ha comunque trovato le forze per andare in diretta, portando a termine il suo impegno televisivo. Solo al termine della trasmissione, e di un risultato tutt'altro che positivo per l'Inghilterra (eliminata dal Mondiale dopo la rimonta dell'Albiceleste), l'opinionista inglese ha informato pubblicamente fan e amici attraverso un toccante post sui social.

"Era il mio più grande fan"

All'interno del commosso messaggio sui social, Micah Richards ha scritto: "Non molto prima di andare in onda oggi, ho ricevuto la terribile notizia che mio padre Lincoln era morto. La sua morte è stata improvvisa e ci ha lasciato tutti troppo presto. Era il mio più grande fan. In tutta la mia vita, non si è perso nemmeno una partita. Mi portava ovunque dove dovevo andare quando ero bambino ed era il genitore più orgoglioso possibile durante la mia carriera professionale. Era così raro non vederlo al mio fianco".

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