Lamine Yamal non ha paura della Francia. In vista della semifinale del Mondiale tra le due super potenze del calcio europeo, Spagna e Francia, la stella delle Furie Rosse è intervenuta in conferenza stampa esprimendo tutte le sue sensazioni in vista di quello che potrebbe essere l'ultimo passo verso la finale del campionato del mondo 2026, in un match che certamente rievoca i ricordi di un'altra semifinale, quella dell'Europeo (vinto dalla Spagna), in cui a deciderla (insieme a Dani Olmo) fu proprio il gioiello del Barcellona con uno strepitoso gol a giro da fuori area. A distanza di due anni, ora maggiorenne, Yamal incrocerà nuovamente il cammino con i Les Bleus e, a giudicare dalle sue parole, sembrerebbe particolarmente determinato a vincere.

Spagna, Yamal: "Non ho paura della Francia"

Intervenuto in conferenza stampa prima della semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia, a Lamine Yamal è stato chiesto cosa significherà per lui giocare questa grande partita proprio nel giorno del suo compleanno: "La semifinale nel giorno del mio compleanno? Il mio regalo per me stesso è vincere e arrivare in finale a New York. Segnare? Non mi preoccupo dei gol, ma segnare in partite come questa è sempre speciale. Accetto la sfida; è per questo che sono venuto qui, e contro la Francia sarà una giornata davvero speciale".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lamine Yamal della Spagna corre con il pallone durante un'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Quanto alle polemiche suscitate sulle sue precedenti dichiarazioni, la stella del Barcellona ha chiarito: "Non è stato frainteso. Ovviamente, non ho paura della Francia. Siamo i campioni d'Europa e non temiamo nessuna partita. Loro la prendono semplicemente come una questione di calcio, tutto qui. È la partita più importante che giocherò. Siamo tutti molto emozionati, soprattutto io".

"Mi vedo come un campione del mondo"

Successivamente, Yamal ha poi raccontato le sue sensazioni sul percorso in questo campionato del mondo: "Ovviamente, mi vedo come un campione del mondo. Ci vediamo tutti come nel 2010. Perché non dovremmo. Sarà una grande partita per i tifosi. Entrambe le squadre avranno i loro momenti. Sarà una partita molto equilibrata".

🗯️ Lamine Yamal, sobre su frase del miedo: "No se ha malinterpretado, somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido" pic.twitter.com/pEaZPRrSBl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 13, 2026

Infine, il classe 2007 ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa parlando del fattore pressione: "Non sento la pressione. Gioco come so fare, do semplicemente tutto quello che ho per la squadra, al massimo. Quando dai tutto, non senti la pressione. Dite che non sono al meglio, quindi non dovreste aspettarvi niente da me. Ma sono fiducioso che contro la Francia andrà bene".