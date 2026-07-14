La piattaforma ha ufficializzato l'uscita di una docuserie di tre episodi incentrata sulla carriera, i successi e i retroscena di José Mourinho
Locura in Benfica-Real Madrid, l'esultanza di Mourinho al gol di Trubin: dal raccattapalle al "Merito mio"
Netflix celebra la carriera di José Mourinho. Mentre il tecnico portoghese si prepara ad iniziare l'ennesimo capitolo della sua carriera da allenatore al Real Madrid, con il suo "Mourinho-Bis", il colosso mondiale dello streaming ha annunciato una docuserie esclusiva di tre episodi, disponibile dall'11 agosto, incentrata proprio sulla vita e la carriera di José Mourinho.
Un viaggio nella carriera dello Special OneLa serie documentaristica, prodotta da Netflix, ripercorrerà le tappe più significative della carriera di José Mourinho, dalle prime esperienze in panchina fino ai grandi trionfi che lo hanno consacrato tra i tecnici più vincenti (e carismatici) del panorama calcistico internazionale.
Attraverso immagini inedite, testimonianze e il racconto dello stesso allenatore, la docuserie mostrerà i momenti che hanno segnato la carriera dello Special One, soffermandosi anche sul suo metodo di lavoro, sulle grandi rivalità e sulle sfide affrontate nelle competizioni europee. Tra i momenti più attesi: lo storico Triplete del 2010 con l'Inter e le esperienze sulle panchine dei grandi club del Vecchio Continente.
"Non fai un documentario con uno che non vince niente"In attesa dell'11 agosto (data di uscita ufficiale della serie), nelle scorse ore, Netflix ha rivelato le prime immagini del prodotto con il rilascio del trailer ufficiale su tutti i loro canali ufficiali. Particolare scalpore, ha però fatto una frase pronunciata proprio da José Mourinho.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA