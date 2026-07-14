Netflix celebra la carriera di José Mourinho. Mentre il tecnico portoghese si prepara ad iniziare l'ennesimo capitolo della sua carriera da allenatore al Real Madrid, con il suo "Mourinho-Bis", il colosso mondiale dello streaming ha annunciato una docuserie esclusiva di tre episodi, disponibile dall'11 agosto, incentrata proprio sulla vita e la carriera di José Mourinho.

Un viaggio nella carriera dello Special One

La serie documentaristica, prodotta da Netflix, ripercorrerà le tappe più significative della carriera di José Mourinho, dalle prime esperienze in panchina fino ai grandi trionfi che lo hanno consacrato tra i tecnici più vincenti (e carismatici) del panorama calcistico internazionale.

LISBONA, PORTOGALLO - 28 GENNAIO: José Mourinho, allenatore del Benfica, osserva la partita degli ottavi di finale della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo stadio SL Benfica il 28 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Attraverso immagini inedite, testimonianze e il racconto dello stesso allenatore, la docuserie mostrerà i momenti che hanno segnato la carriera dello Special One, soffermandosi anche sul suo metodo di lavoro, sulle grandi rivalità e sulle sfide affrontate nelle competizioni europee. Tra i momenti più attesi: lo storico Triplete del 2010 con l'Inter e le esperienze sulle panchine dei grandi club del Vecchio Continente.

"Non fai un documentario con uno che non vince niente"

In attesa dell'11 agosto (data di uscita ufficiale della serie), nelle scorse ore, Netflix ha rivelato le prime immagini del prodotto con il rilascio del trailer ufficiale su tutti i loro canali ufficiali. Particolare scalpore, ha però fatto una frase pronunciata proprio da José Mourinho.

Caricamento post Instagram...

"Non fai un documentario con uno che non vince niente". Un'affermazione, in pieno stile, che racchiude perfettamente la mentalità dello, protagonista di un carisma e una personalità che lo ha reso una delle figure più riconoscibili del calcio mondiale.