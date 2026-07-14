Il percorso della Norvegia al Mondiale si è interrotto per mano dell'Inghilterra. La sconfitta è stata accompagnata da pesanti polemiche sportive: il principale motivo di dibattito è stato il controverso pareggio di Bellingham: l'azione decisiva ha avuto origine da un rinvio del portiere norvegese, durante il quale il pallone avrebbe urtato il cavo della spidercam, viziando lo sviluppo successivo.

Lo strano acquisto di Haaland

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Un nuovo amico ad Oslo

Nonostante l'evidente delusione per la prematura uscita dal torneo,ha deciso di non tornare a casa a mani vuote. Durante la permanenza a, il giocatore si era già dedicato ampiamente agli acquisti, comprando diversi articolo: stivali texani, cappelli da cowboy, giacche da hockey e cappellini di Harvard. Tali spese, però, non sono bastate a soddisfarlo appieno, spingendolo a portare a casa un souvenir decisamente strano e inaspettato: un procione impagliato intento a bere tequila.Il procione è sbarcato adposizionato comodamente sotto il braccio del calciatore stesso. Il momento è stato condiviso dal centravanti sui propri profili social, immortalando l'attimo con una simpatica e precisa didascalia: "Mi ha seguito fino a casa".

Haaland l'ha acquistato a Dallas, alla modica cifra di 750 dollari. L'attaccante ha coinvolto i fan lanciando un sondaggio sul nome da dargli. Le opzioni fornite ai follower per la votazione sono state quattro: «Tex», «Cowboy», «Ranger» e «R.o.w». Quest'ultima sigla possiede un duplice significato: fa innanzitutto riferimento alla "Viking Row", e inoltre sta per «Raccoon on wheels» che si traduce come «Procione su ruote», proprio come spiega lo stesso Haaland.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland della Norvegia osserva prima della partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Da una parte c'è chi attribuisce l'acquisto all'enorme influenza dei meme che circolano in rete, in cui si vedono dei procioni compiere proprio la mitica "viking row". Dall'altra, invece, i più attenti collegano l'animale a un personaggio legato ai suoi videogiochi preferiti.