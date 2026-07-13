Didier Deschamps sa bene dell'importanza della semifinale contro la Spagna e preferisce che le pressioni vengano spostate sull'avversaria.
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La FIFA World Cup 2026 si appresta a vivere le sue battute conclusive. Sono rimaste soltanto in quattro a contendersi il trofeo più ambito da ogni calciatore: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Le prime due scenderanno in campo martedì 14 luglio alle 21 italiane in una finale anticipata. Didier Deschamps, CT della Francia, ha piena consapevolezza della difficoltà della partita e non sembra propenso a sbottonarsi, anzi.
Francia, Deschamps si nasconde: "Domani la favorita è la Spagna"Alla sfida entrambe le nazionali arrivano consapevoli che chi delle due dovesse arrivare in finale, dovrà acquisire i galloni di favorito in vista dell'ultimo atto. E così la partita, a tratti impronosticabile e aperta ad ogni eventualità, viene "giocata" alla vigilia dall'allenatore dei francesi. Benché i bookmakers vedano totale equilibrio nella sfida, il favore dei pronostici sembra proprio pendere dalla parte di Mbappé e soci. Didier Deschamps, dal canto suo, fa strategia e rimescola le carte in tavola.
"Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate... ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita", queste le parole del tecnico. In effetti, l'ultima volta che le due nazionali si sono affrontate è andata decisamente meglio alla Spagna, in grado di imporsi 5-4 nella semifinale di Nations League. A tal proposito, Rabiot, dopo la vittoria sul Marocco, aveva promesso ci sarebbe stata voglia di rivalsa qualora fossero stati proprio gli spagnoli a passare il turno. Ebbene, così è. La Spagna di De La Fuente è in finale e ci sarà da divertirsi.
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