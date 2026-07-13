Didier Deschamps sa bene dell'importanza della semifinale contro la Spagna e preferisce che le pressioni vengano spostate sull'avversaria.

Francesco Lovino
Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier

La Francia arriva a Dallas: bagno di folla e applausi per i Bleus

La FIFA World Cup 2026 si appresta a vivere le sue battute conclusive. Sono rimaste soltanto in quattro a contendersi il trofeo più ambito da ogni calciatore: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Le prime due scenderanno in campo martedì 14 luglio alle 21 italiane in una finale anticipata. Didier Deschamps, CT della Francia, ha piena consapevolezza della difficoltà della partita e non sembra propenso a sbottonarsi, anzi.

Francia, Deschamps si nasconde: "Domani la favorita è la Spagna"

Alla sfida entrambe le nazionali arrivano consapevoli che chi delle due dovesse arrivare in finale, dovrà acquisire i galloni di favorito in vista dell'ultimo atto. E così la partita, a tratti impronosticabile e aperta ad ogni eventualità, viene "giocata" alla vigilia dall'allenatore dei francesi. Benché i bookmakers vedano totale equilibrio nella sfida, il favore dei pronostici sembra proprio pendere dalla parte di Mbappé e soci. Didier Deschamps, dal canto suo, fa strategia e rimescola le carte in tavola.
Deschamps

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024
AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

"Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate... ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita", queste le parole del tecnico. In effetti, l'ultima volta che le due nazionali si sono affrontate è andata decisamente meglio alla Spagna, in grado di imporsi 5-4 nella semifinale di Nations League. A tal proposito, Rabiot, dopo la vittoria sul Marocco, aveva promesso ci sarebbe stata voglia di rivalsa qualora fossero stati proprio gli spagnoli a passare il turno. Ebbene, così è. La Spagna di De La Fuente è in finale e ci sarà da divertirsi.

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Sempre Deschamps ha proseguito ai microfoni di Movistar TV: "Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un'ottima squadra con molti punti di forza". Non è mistero che Deschamps metta la Spagna tra le favorite, d'altra parte lo ha sempre fatto sin dall'inizio del torneo. "Ma soprattutto, è la prima semifinale del Mondiale e il livello è già estremamente alto", ha chiosato il mister. A lui spetta l'impresa di scovare un modo per fermare Yamal e compagni.

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