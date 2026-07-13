La FIFA World Cup 2026 si appresta a vivere le sue battute conclusive. Sono rimaste soltanto in quattro a contendersi il trofeo più ambito da ogni calciatore: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Le prime due scenderanno in campo martedì 14 luglio alle 21 italiane in una finale anticipata. Didier Deschamps, CT della Francia, ha piena consapevolezza della difficoltà della partita e non sembra propenso a sbottonarsi, anzi.

Francia, Deschamps si nasconde: "Domani la favorita è la Spagna"

Alla sfida entrambe le nazionali arrivano consapevoli che chi delle due dovesse arrivare in finale, dovrà acquisire i galloni di favorito in vista dell'ultimo atto. E così la partita, a trattie aperta ad ogni eventualità, viene "giocata" alla vigilia dall'allenatore dei francesi. Benché i bookmakers vedano totale equilibrio nella sfida, il favore dei pronostici sembra proprio pendere dalla parte di Mbappé e soci. Didier Deschamps, dal canto suo,

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

"Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate... ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita", queste le parole del tecnico. In effetti, l'ultima volta che le due nazionali si sono affrontate è andata decisamente meglio alla Spagna, in grado di imporsi 5-4 nella semifinale di Nations League. A tal proposito, Rabiot, dopo la vittoria sul Marocco, aveva promesso ci sarebbe stata voglia di rivalsa qualora fossero stati proprio gli spagnoli a passare il turno. Ebbene, così è. La Spagna di De La Fuente è in finale e ci sarà da divertirsi.

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