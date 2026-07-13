Lamine Yamal disputa un Mondiale leggermente al di sotto delle altissime aspettative iniziali, non tanto per la qualità delle prestazioni, quanto per il numero di gol realizzati. L'esterno spagnolo, infatti, ha segnato solo una rete contro l'Arabia Saudita e ha attraversato la rassegna iridata accusando qualche problema fisico di troppo. Nonostante questo momento particolare, in Francia basta pronunciare il suo nome per risvegliare tutti i peggiori fantasmi del passato.

La motivazione risiede nei risultati degli ultimi due incroci ufficiali tra le due nazionali, tra Nations League ed Europei. La Spagna ha vinto entrambe le sfide e Lamine Yamal ha messo a referto la bellezza di tre reti. Ad Euro 2024 il fenomeno spagnolo ha inventato dal nulla il gol che ha indirizzato il match verso il 2-1 finale. Successivamente, nella semifinale di Nations League del 2025, ha letteralmente distrutto la difesa francese siglando una fantastica doppietta nello spettacolare 5-4 a favore della Spagna.

Rispetto, non paura: le parole dei difensori

L'ambiente transalpino, tuttavia, sa benissimo che non devesu un solo giocatore e non intende preparare la delicatabasandosi esclusivamente sulla sua ingombrante. "Non c'è solo Lamine, c'è tutta la Spagna", ha ribadito con estrema lucidità il difensoredurante l'ultima conferenza stampa. Anche il compagno di repartoha sposato immediatamente il pensiero del collega, sottolineando che lo spogliatoio nutre un grandissimoper gli avversari, ma non proverà mai alcunreverenziale. I francesi affrontano questo grandepotendo vantare la migliordel torneo, avendo incassato unicamente due reti in sei incontri disputati. L'allenatore transalpino sa perfettamente che dovrà preparareconcreti per impedire all'esterno di ricevere palla isolato, puntare verso il centro e armare il suo micidiale

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lamine Yamal (Spagna) avanza palla al piede durante l'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto all'RCDE Stadium, il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il dilemma di Deschamps e la gabbia

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Per arginare questa costante minaccia,affronta un enormetattico proprio sulla corsia di sinistra. Il selezionatore francese deve scegliere in tempi brevi se confermareoppure recuperare uno dei fratelli. L'esterno in forzaparte in leggero vantaggio nelle gerarchie, ma non possiede laadeguata per difendere correndo all'indietro contro le folate dello spagnolo., dal canto suo, offre sicuramente piùatletica, eppure ha perso il posto da titolare dopo un gravecausato nella primissima partita e non convince pienamente l'allenatore. La terza e ultima opzione porta il nome di, difensore noto per la sua spiccatama che finora non ha disputato nemmeno un minuto in questo campionato.I tecnici sanno che non esiste unarivoluzionaria per anestetizzare iliberico. Laproverà quindi a creare una vera e propriatattica, portando raddoppi costanti per costringere il campione spagnolo a giocare la palla all'indietro o a infilarsi in zone centrali ad altissima densità difensiva.