La Francia studia un piano per fermare Lamine Yamal nella semifinale mondiale. Deschamps ha un dilemma in difesa e prepara una gabbia per l'esterno spagnolo
Keyne più virale di Lamine! L'esultanza scatenata del piccolo Yamal alla vittoria della Spagna
Lamine Yamal disputa un Mondiale leggermente al di sotto delle altissime aspettative iniziali, non tanto per la qualità delle prestazioni, quanto per il numero di gol realizzati. L'esterno spagnolo, infatti, ha segnato solo una rete contro l'Arabia Saudita e ha attraversato la rassegna iridata accusando qualche problema fisico di troppo. Nonostante questo momento particolare, in Francia basta pronunciare il suo nome per risvegliare tutti i peggiori fantasmi del passato.
La motivazione risiede nei risultati degli ultimi due incroci ufficiali tra le due nazionali, tra Nations League ed Europei. La Spagna ha vinto entrambe le sfide e Lamine Yamal ha messo a referto la bellezza di tre reti. Ad Euro 2024 il fenomeno spagnolo ha inventato dal nulla il gol che ha indirizzato il match verso il 2-1 finale. Successivamente, nella semifinale di Nations League del 2025, ha letteralmente distrutto la difesa francese siglando una fantastica doppietta nello spettacolare 5-4 a favore della Spagna.
Rispetto, non paura: le parole dei difensoriL'ambiente transalpino, tuttavia, sa benissimo che non deve fossilizzarsi su un solo giocatore e non intende preparare la delicata partita basandosi esclusivamente sulla sua ingombrante presenza. "Non c'è solo Lamine, c'è tutta la Spagna", ha ribadito con estrema lucidità il difensore Konaté durante l'ultima conferenza stampa. Anche il compagno di reparto Lacroix ha sposato immediatamente il pensiero del collega, sottolineando che lo spogliatoio nutre un grandissimo rispetto per gli avversari, ma non proverà mai alcun timore reverenziale. I francesi affrontano questo grande appuntamento potendo vantare la miglior difesa del torneo, avendo incassato unicamente due reti in sei incontri disputati. L'allenatore transalpino sa perfettamente che dovrà preparare meccanismi concreti per impedire all'esterno di ricevere palla isolato, puntare verso il centro e armare il suo micidiale mancino.
Il dilemma di Deschamps e la gabbiaPer arginare questa costante minaccia, Deschamps affronta un enorme dilemma tattico proprio sulla corsia di sinistra. Il selezionatore francese deve scegliere in tempi brevi se confermare Lucas Digne oppure recuperare uno dei fratelli Hernández. L'esterno in forza all'Aston Villa parte in leggero vantaggio nelle gerarchie, ma non possiede la velocità adeguata per difendere correndo all'indietro contro le folate dello spagnolo. Theo Hernández, dal canto suo, offre sicuramente più potenza atletica, eppure ha perso il posto da titolare dopo un grave rigore causato nella primissima partita e non convince pienamente l'allenatore. La terza e ultima opzione porta il nome di Lucas Hernández, difensore noto per la sua spiccata aggressività ma che finora non ha disputato nemmeno un minuto in questo campionato.
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