Marocco, Saibari sigla il rigore decisivo per la vittoria e inizia la festa

Il Marocco fa fuori l'Olanda e prosegue la sua corsa ai Mondiali 2026. La nazionale nordafricana si toglie un altro sfizio enorme, dopo aver eliminato Spagna e Portogallo durante la scorsa edizione del torneo iridato. I maghrebini giocheranno la prossima partita degli ottavi di finale contro il Canada, partendo col favore dei pronostici. Il portiere Bounou conquista il ruolo di protagonista assoluto della cavalcata, risultando ancora una volta insuperabile dagli undici metri. L'estremo difensore vanta una tecnica particolare e unica che potrebbe presto fare tendenza nel mondo del calcio. Il movimento pre-tiro del calciatore risulta costantemente decisivo per le sorti della partita.

Il trucchetto psicologico dal dischetto

utilizza un vero e propriopsicologico peri tiratori avversari. Il portiere finge diun angolo effettuando un breveprima della conclusione. Questa finta alimenta enorminella testa del, il quale rischia clamorosamente di sbagliare il tiro. L'estremo difensore resta in piedi fino all'ultimoe si sposta lateralmente allungando solo uncon incredibile. Il numero uno marocchino ha usato questa esatta tecnica contronei sedicesimi, disorientando totalmentesull'ultimo tentativo. Yassine aveva già applicato questo stesso metodo nella semifinale dell'ultima, parando il tiro di un calciatore nigeriano.

DOHA, QATAR - 17 DICEMBRE: Yassine Bounou, del Marocco, effettua il riscaldamento prima della finale per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Marocco, presso il Khalifa International Stadium, il 17 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

I Numeri del "Muro" Bounou

L'altezza di 193 centimetri aiuta enormemente il portiere a coprire lo specchio della porta.

aiuta enormemente il portiere a coprire lo specchio della porta. Le squadre di Bounou vantano 7 vittorie negli ultimi 11 confronti recenti terminati ai calci di rigore.

vantano negli ultimi 11 confronti recenti terminati ai calci di rigore. Il giocatore ha neutralizzato due tiri alla Spagna ai Mondiali.

ai Mondiali. L'estremo difensore ha parato un rigore all'Olanda nell'attuale rassegna iridata.

nell'attuale rassegna iridata. Il portiere ha fermato due penalty contro la Nigeria nell'ultima Coppa d'Africa.

Il rendimento del calciatore nelle sfide arasenta la perfezione. Analizziamo i dati che confermano l'efficacia del suo metodo:

Il numero uno aiutò il Siviglia a vincere l'Europa League parando due rigori alla Roma tre anni fa.