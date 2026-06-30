Il Marocco batte l'Olanda e va agli ottavi. Bounou para i rigori usando un trucchetto psicologico infallibile e restando in piedi fino all'ultimo istante
Marocco, Saibari sigla il rigore decisivo per la vittoria e inizia la festa
Il Marocco fa fuori l'Olanda e prosegue la sua corsa ai Mondiali 2026. La nazionale nordafricana si toglie un altro sfizio enorme, dopo aver eliminato Spagna e Portogallo durante la scorsa edizione del torneo iridato. I maghrebini giocheranno la prossima partita degli ottavi di finale contro il Canada, partendo col favore dei pronostici. Il portiere Bounou conquista il ruolo di protagonista assoluto della cavalcata, risultando ancora una volta insuperabile dagli undici metri. L'estremo difensore vanta una tecnica particolare e unica che potrebbe presto fare tendenza nel mondo del calcio. Il movimento pre-tiro del calciatore risulta costantemente decisivo per le sorti della partita.
Il trucchetto psicologico dal dischettoBounou utilizza un vero e proprio trucchetto psicologico per confondere i tiratori avversari. Il portiere finge di battezzare un angolo effettuando un breve movimento prima della conclusione. Questa finta alimenta enormi dubbi nella testa del rigorista, il quale rischia clamorosamente di sbagliare il tiro. L'estremo difensore resta in piedi fino all'ultimo istante e si sposta lateralmente allungando solo un braccio con incredibile velocità. Il numero uno marocchino ha usato questa esatta tecnica contro l'Olanda nei sedicesimi, disorientando totalmente Summerville sull'ultimo tentativo. Yassine aveva già applicato questo stesso metodo nella semifinale dell'ultima Coppa d'Africa, parando il tiro di un calciatore nigeriano.
I Numeri del "Muro" BounouIl rendimento del calciatore nelle sfide a eliminazione diretta rasenta la perfezione. Analizziamo i dati che confermano l'efficacia del suo metodo:
- L'altezza di 193 centimetri aiuta enormemente il portiere a coprire lo specchio della porta.
- Le squadre di Bounou vantano 7 vittorie negli ultimi 11 confronti recenti terminati ai calci di rigore.
- Il giocatore ha neutralizzato due tiri alla Spagna ai Mondiali.
- L'estremo difensore ha parato un rigore all'Olanda nell'attuale rassegna iridata.
- Il portiere ha fermato due penalty contro la Nigeria nell'ultima Coppa d'Africa.
Il numero uno aiutò il Siviglia a vincere l'Europa League parando due rigori alla Roma tre anni fa.
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