Attorno al nome di Issa Doumbia si sta scatenando un vero e proprio braccio di ferro internazionale che promette di infiammare le prossime settimane. Da un lato c'è la Costa d'Avorio, che ha deciso di spingere fortissimo sull'acceleratore per convincere il giovane e talentuoso centrocampista dello Sporting Lisbona a indossare la maglia della propria nazionale. Dall'altro lato, però, la Federcalcio italiana non ha alcuna intenzione di restare a guardare né tantomeno di mollare la presa su un profilo considerato strategico per il presente e per il futuro degli Azzurri.

Roberto Mancini pensa a Issa Doumbia per le sfide di settembre

A dimostrazione di quanto la questione sia sentita e prioritaria nei corridoi di Via Allegri, secondo quanto riporta Abola, il neo commissario tecnico Roberto Mancini sta valutando con grande attenzione l'idea di inserirlo nellagià per le prossime sfide internazionali di settembre.

I contatti tra l'entourage del ragazzo e gli emissari della federazione sono costanti e fitti. In questo scenario, il recente passato di Doumbia con la maglia delle selezioni giovanili italiane — dove vanta già tre apparizioni con l'Under 21 — potrebbe rappresentare il vero asso nella manica per far pendere definitivamente la bilancia dalla parte dell'Italia.

Gli emissari a Reboleira e il colpo dello Sporting

Per toccare con mano la crescita del ragazzo e seguirne da vicino i progressi sul campo, gli osservatori della FIGC pare che hanno già programmato una missione specifica: saranno infatti presenti sulle tribune diper monitorare la sua prestazione nella sfida contro. Non si tratta di un interesse casuale o passeggero. Il classe 2003 sta vivendo un momento d'oro ed è reduce da un'operazione di mercato che ha fatto parecchio rumore in Portogallo.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, festeggia con il Trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato Europeo UEFA 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley l'11 luglio 2021 a Londra, Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Lo Sporting Lisbona, infatti, ha investito ben 20,5 milioni di euro per strapparlo al Venezia e soffiarlo alla concorrenza spietata del Benfica. Fin dalle sue prime uscite, Doumbia si è preso con personalità le chiavi della mediana dei biancoverdi. Un'ulteriore conferma come sia uno dei prospetti più interessanti dell'intero panorama calcistico europeo. Le prossime settimane saranno infuocate e decisive per sciogliere ogni riserva sul suo futuro internazionale.

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Mentre la Costa d'Avorio gioca la carta del legame affettivo e delle radici con il Paese d'origine, l'Italia studia il sorpasso con una chiamata in Nazionale maggiore. Se ciò dovesse accadere chiuderebbe una volta per tutte la contesa, consegnando agli Azzurri un talento cristallino per i prossimi anni.