Lione-Fenerbahce è uno degli spareggi più equilibrati per l’accesso alla fase principale della Champions League 2026/27. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 21:00 al Groupama Stadium, dopo l’1-1 dell’andata a Istanbul. Con il risultato ancora completamente aperto, entrambe le squadre si giocano la stagione europea in novanta minuti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE DI BET365

L'1-1 dell'andata fotografa bene un confronto nel quale le distanze sembrano ridotte. Il Lione può sfruttare il proprio pubblico e dovrebbe provare a comandare maggiormente il gioco, ma il potenziale offensivo del Fenerbahce rende complicato immaginare una partita completamente sotto controllo dei francesi. SCOPRI GLI EVENTI DISPONIBILI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA oppure ACCEDI A VINCITÙ PER VERIFICARE LE DIRETTE SPORTIVE DEL MOMENTO.

Dove vedere Lione-Fenerbahce in TV e streaming

Lione-Fenerbahce si disputerà mercoledì 26 agosto alle ore 21:00 al Groupama Stadium di Lione. In Italia l'incontro sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno, canale 201. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su Amazon Prime Video, permettendo agli abbonati di seguirla anche attraverso i dispositivi compatibili.

ISTANBUL, TURCHIA - 18 AGOSTO: Malick Fofana dell’OL Lyonnes osserva il gioco durante la gara d’andata dei playoff della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahçe e OL Lyonnes, disputata al Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi il 18 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Qui Lione: Fonseca punta sul fattore campo per conquistare la Champions

Il Lione arriva alla gara di ritorno con la consapevolezza di aver ottenuto un risultato prezioso nella trasferta di Istanbul. L’1-1 dell’andata lascia completamente aperto il discorso qualificazione, ma permette alla formazione di Paulo Fonseca di giocarsi l’accesso alla fase principale della Champions League davanti al proprio pubblico. In Turchia i francesi hanno dimostrato di poter reggere il confronto anche nei momenti di maggiore pressione del Fenerbahçe, trovando il vantaggio con Openda prima di essere raggiunti nella ripresa.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dall’esordio in Ligue 1, concluso con il successo per 2-0 sul campo del Tolosa. Fonseca ha potuto gestire alcune energie proprio in funzione dell’appuntamento europeo e ora chiede alla squadra un ulteriore passo avanti. Openda, Fofana e Nuamah rappresentano le principali armi offensive, mentre il lavoro di Tolisso sarà fondamentale per mantenere equilibrio tra i reparti. Resta da valutare la condizione di Niakhaté, non al meglio e ancora in dubbio. Il Lione dovrebbe comunque provare a prendere il controllo della partita senza esporsi eccessivamente alle ripartenze avversarie.

Qui Fenerbahce: qualità offensiva e voglia di cancellare i rimpianti dell’andata

Il Fenerbahce si presenta al Groupama Stadium con qualche rimpianto per non essere riuscito a sfruttare il fattore campo nella prima sfida. Il pareggio di Istanbul obbliga i turchi a cercare il successo in Francia, ma quanto mostrato all’andata conferma come la formazione di Ismail Kartal abbia le qualità necessarie per mettere in difficoltà il Lione. La vittoria per 4-2 contro il Konyaspor ha inoltre restituito entusiasmo dopo un avvio di stagione non completamente lineare. La pressione resta comunque elevata: il club ha costruito una rosa ambiziosa e tornare nella principale competizione europea rappresenta uno degli obiettivi più importanti della stagione.

La maggiore risorsa dei turchi è rappresentata dalla qualità negli ultimi metri. Greenwood e Talisca possono creare superiorità tra le linee, mentre Kartal dispone di diverse alternative per completare il reparto avanzato. Il Fenerbahçe potrebbe lasciare inizialmente maggiore possesso ai francesi, cercando poi di colpire attraverso verticalizzazioni e transizioni veloci. Dopo l’equilibrio dell’andata, lucidità sotto porta e gestione degli episodi potrebbero diventare determinanti.

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Noah Nartey dell’Olympique Lione in azione durante la gara d’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lione, disputata allo stadio Balaídos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il primo aspetto da tenere sotto osservazione sarà la gestione del ritmo. Con il risultato dell'andata in equilibrio, nessuna delle due formazioni è obbligata a scoprirsi immediatamente. Il Lione cercherà di sfruttare possesso e fattore campo, mentre il Fenerbahçe potrebbe trovare le condizioni ideali quando riuscirà a recuperare il pallone e verticalizzare velocemente.

Particolare attenzione anche alla qualità dei reparti offensivi. Openda e Fofana rappresentano due riferimenti importanti per i francesi, mentre il Fenerbahçe dispone di giocatori capaci di creare pericoli anche attraverso iniziative individuali. In una gara così equilibrata, episodi, palle inattive e precisione sotto porta potrebbero fare la differenza.

Lione-Fenerbahce: data, orario e canali