La notizia era da tempo nell'aria ma ora è ufficiale: Michele Kang assumerà il controllo totale dell'Olympique Lione. L'imprenditrice americana, di origine sudcoreana, ha raggiunto un accordo con Ares, il principale creditore di Eagle Football Bidco, e con Cork Gully, l'amministratore incaricato della liquidazione della holding che detiene circa l'87% del club, per aumentare la sua quota nell'OL. A partire da oggi, dunque, la 67enne sarà l'azionista di maggioranza del club francese.

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Lione, è ufficiale l'acquisizione da parte di Michele Kang

Michele Kang è ormai prossima a diventare l'unica azionista di maggioranza

. A confermalo è lo stesso club della regione del Rodano cha ha dichiarato che l'imprenditrice americana ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle quote del club dei Les Gones. Come riportato dal comunicato stampa dell'OL, la 67enne "si è impegnata a iniettare fino a 71 milioni di euro (75 milioni di euro includendo i costi di transazione) nel Gruppo". Tuttavia, la finalizzazione dell'accordo rimane subordinata all'autorizzazione da parte della Direzione Nazionale del Controllo Finanziario (DNCG), l'autorità di vigilanza finanziaria francese, a rimanere in Ligue1, decisione attesa nei prossimi giorni.

Accord en vue d’un rachat de l’Olympique Lyonnais par Michele Kang



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Il club francese, nel comunicato, ha anche aggiunto: "Se l'accordo andrà in porto, l'Olympique Lyonnais lascerà il gruppo 'Eagle Football' per tornare a chiamarsi OL Groupe, come in precedenza. La società rimarrà quotata in borsa". Nata e cresciuta a Seul, in Corea del Sud, Kang è stata nominata presidente dell'Olympique Lyonnais il 30 giugno dell'anno scorso e presidente del consiglio di amministrazione della società proprietaria del club, Eagle Football Group (parte di Eagle Football Holdings).

DECINES-CHARPIEU, FRANCIA - 2 APRILE: La proprietaria dell'OL Lyonnes, Michele Kang, con Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes dopo la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League 2025/26 tra OL Lyonnes e VfL Wolfsburg all'OL Stadium il 2 aprile 2026 a Decines-Charpieu, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Ma la società francese è solo l'ultima di una grande lista. Entrata nel mondo del calcio nel 2020, la Kang ha iniziato i suoi investimento con le squadre femminili. Nel 2022 è diventata proprietaria di maggioranza del Washington Spirit, che compete nella NWSL, poi del London City Lionesses, che è stata promossa nella Women's Super League alla fine della stagione 2024-25 e dell'OL Lyonnes, precedentemente noto come Olympique Lyonnais Féminin, che compete nella Premier Ligue francese e nella UEFA Women's Champions League.

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