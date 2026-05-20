Tra mille difficoltà e pressioni, l'Olympique Lione ce l'ha fatta. La squadra di Paulo Fonseca ha raggiunto un risultato insperato ad inizio stagione. Nell'estate 2025, il club di proprietà di John Textor rischiava di dover disputare la stagione '25-'25 in Ligue 2. Tuttavia, le ingenti cessioni operate nel calciomercato hanno contribuito a rimettere a posto i conti del club, permettendogli di partecipare alla massima divisione francese. Così, sono andati via Rayan Cherki per 36.5 milioni di euro, Georges Mikautadze per 31, Lucas Perri per 16, Benrahma per 12 e due leader come Matic e Lacazette a parametro zero.

In compenso, gli acquisti sono stati molti e a prezzi contenuti. In particolare, si sono messi in mostra Tyler Morton dal Liverpool, Pavel Šulc (11 gol e 3 assist), Alfonso Moreira (prossima super pluslavenza in quanto arrivato per soli 2 milioni) e ovviamente Endrick, giunto in gennaio. Nonostante l'eliminazione ai quarti di Europa League contro il Celta Vigo, la stagione dei gones può considerarsi un grande successo. A proposito di questo, ha parlato Paulo Fonseca in un'intervista all'Equipe.

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Paulo Fonseca rivendica l'ottimo lavoro svolto nel 2026

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« 𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻, 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗲𝗻 𝗱𝗲́𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻. Nous étions en L2 (sur décision de la DNCG). J'ai senti de la peur. Normal.



𝗝𝗲… pic.twitter.com/lmvouvdLf3 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 20, 2026

Il tecnico ex Roma, grande artefice del miracolo compiuto dall'Olympique Lione, ha risposto alle critiche per le sue ultime partite di Ligue 1. L'OL infatti ha chiuso al quarto posto, ma vincendo almeno uno dei due match finali, avrebbe potuto scavalcare il Lille terzo e giocare direttamente la Champions League. La sconfitta per 1-2 con il Tolosa e il pessimo 0-4 rimediato con il Lens, hanno rimesso in discussione l'ottimo operato dell'allenatore portoghese fino a quel momento.

Tuttavia, l'ex Lille non ha perso tempo nel rispondere alle accuse: "Io sono molto felice e soddisfatto di aver raggiunto il quarto posto. A inizio stagione era prevedere un risultato simile. Considerando quanto successo in estate, non possiamo che essere felici. Certo, un po' di rammarico per gli ultimi due match c'è, ma credo sia stato solo un problema di gestione della pressione. Siamo una squadra giovane, ci manca l'esperienza per tenere mentalmente. Abbiamo oltrepassato noi stessi, nonostante le richieste ad inizio stagione fossero molto alte e noi non avevamo la qualità per soddisfarle. Guardando quanto hanno speso le nostre concorrenti, so che non avremmo potuto fare di meglio".

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