L'esperienza di Endrick al Lione si è conclusa tra ringraziamenti, emozioni e qualche frecciatina neanche troppo nascosta. Il giovane talento brasiliano ha salutato i Les Gones dopo il prestito con una lunga dedica sui social, tuttavia, alcune parole utilizzate dall'attaccante nel post hanno immediatamente acceso il dibattito in Spagna, soprattutto quella che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta all'ex allenatore Xabi Alonso.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il saluto di Endrick al Lione

Attraverso i propri canali social,ha voluto ringraziare il, i tifosi e i compagni per i mesi trascorsi durante la sua avventura francese, definendo l'esperienza infondamentale per ritrovare fiducia e continuità dopo i mesi complicati in maglia blancos

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique Lione reagisce durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais allo stadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Nello specifico, il centravanti brasiliano ha scritto: "I mesi di angoscia hanno lasciato il posto a mesi di gioia, vittorie e anche di apprendimento. Ho stretto nuove amicizie. Mi sono avvicinato ancora di più a quelle che già avevo. E ho scoperto che il nostro posto è ovunque siamo, con chi amiamo e chi ci ama".

La frecciatina a Xabi Alonso

Nel corso del lungo messaggio di ringraziamento, non è mancato il riferimento ai complicati mesi alsotto la gestione di. Nella capitale madrilena,ha collezionato appena tre presenze complessive e soltanto 99 minuti giocati (nella stagione 2025/26) prima della decisione di partire in prestito direzione

Nella lettera d'addio, l'ex attaccante del Palmeiras ha parlato proprio di vivere mesi che nessuno vorrebbe mai vivere: "In Brasile, quando qualcuno attraversa un momento difficile, si dice spesso che debba uccidere un leone al giorno. Per mesi ho vissuto qualcosa che nessun atleta vorrebbe mai provare. Ma ho deciso che non avrei ucciso un solo leone. Ho deciso di diventarlo. Ed è stato qui che ho trovato ciò di cui avevo bisogno per ritrovare la mia forza. Per seguire il mio istinto di attaccare come un leone. Per difendere le persone che sono venute con me. E coloro che mi hanno accolto così calorosamente".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365