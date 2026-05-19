Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quello tra il Friburgo e l'Aston Villa e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della finale di Europa League. Il match tra la squadra della Bundesliga e quella che milita in Premier League avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Tüpras Stadyumu, situato ad Istanbul.

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Dove vedere la finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa

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Il percorso della squadra tedesco

Il club tedesco giocherà la finale di una competizione europea per lanella sua storia e, in caso di vittoria, andrebbe ine così laavrebbe cinque squadre nella prossima edizione del più importante torneo europeo. La squadra inglese, dal canto suo, ha già ottenuto la qualificazione in Champions grazie al campionato e potrebbe tornare a vincere un'importante trofeo europeo dopo ladatata. L'atto conclusivo dell'Europa League tra Friburgo ed Aston Villa si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.Il Friburgo allenato daha iniziato il suo percorso europeo vincendo la prima partita della league phase contro il(2-1). In seguito ha pareggiatoin casa delper poi vincere due match di fila contro(2-0) e(1-3). Alla quinta giornata della league phase, il Grifone ha ottenuto un pareggio a reti bianche in trasferta contro ilper poi batteresia ilche gli israeliani del. All'ultima giornata, invece, la squadra tedesca ha perso 1-0 contro ilterminando, così, la prima parte dell'Europa League al settimo posto conpunti.

Friburgo in Brisgovia, Germania - 7 maggio 2026: Igor Matanović del Friburgo esulta per la vittoria dopo il ritorno della semifinale di Europa League tra Friburgo e Braga allo Stadion am Wolfswinkel. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Grazie al piazzamento in classifica, il club tedesco ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale, dove ha affrontato il Genk. Dopo aver perso 1-0 in Belgio, nel match di ritorno il Friburgo ha ribaltato il risultato vincendo 5-1. Nel turno seguente i biancorossi hanno giocato contro il Celta Vigo e l'hanno battuti sia all'andata (3-0) che al ritorno in Spagna (1-3). In semifinale, il club di Bundesliga ha incontrato il Braga, contro cui ha perso 2-1 l'andata in Portogallo mentre nella sfida di ritorno ha vinto 3-1.

Il cammino del club di Birmingham

L'Aston Villa ha come tecnico lo spagnoloe ha iniziato la spedizione europea con la vittoria per 1-0 contro il Bologna. Nella partita seguente, i Villans hanno battutoin trasferta contro ile, sempre in Olanda, hanno perso 2-1 contro il. Dopo questa sconfitta arrivata lontano dall'Inghilterra, la squadra con sede a Birmingham ha ottenuto cinque vittorie di fila contro Maccabi Tel-Aviv (2-0),(2-1), Basilea (1-2),(0-1) ed infine Red Bull Salisburgo (3-2). Grazie a questi risultati, l'Aston Villa ha terminato la league phase al secondo posto conpunti, a pari merito con l'

Birmingham, Inghilterra - 7 maggio 2026: John McGinn dell'Aston Villa esulta dopo aver segnato il quarto gol per la sua squadra durante il ritorno della semifinale di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest al Villa Park. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Così come per i loro avversari di domani sera, anche la squadra di Premier League ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, turno in cui ha eliminato il Lille battendolo 0-1 all'andata e 2-0 al ritorno. Ai quarti, i Villans hanno incontrato nuovamente il Bologna vincendo 1-3 la gara d'andata giocata al Dall'Ara e 4-0 il ritorno al Villa Park. In semifinale, invece, avuto luogo un derby tutto inglese contro il Nottingham Forest e, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, l'Aston Villa ha rifilato un poker ai Tricky Trees nella gara di ritorno.

Probabili formazioni

Il club teutonico, per la sfida di domani sera, non potrà contare sugli infortunati, Osterhage,e Kyereh. Per quanto riguarda la squadra inglese, invece, mancheranno per infortunio Alysson edmentre è in dubbio

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggstein, Höfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanović. Allenatore: Schuster

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Emery

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