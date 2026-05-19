Dopo un lungo percorso in cui hanno incontrato diversi avversari, la squadra tedesca e quella inglese hanno raggiunto la finale del torneo
Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park
Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quello tra il Friburgo e l'Aston Villa e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della finale di Europa League. Il match tra la squadra della Bundesliga e quella che milita in Premier League avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Tüpras Stadyumu, situato ad Istanbul.
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Dove vedere la finale di Europa League tra Friburgo ed Aston VillaIl club tedesco giocherà la finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia e, in caso di vittoria, andrebbe in Champions League e così la Bundesliga avrebbe cinque squadre nella prossima edizione del più importante torneo europeo. La squadra inglese, dal canto suo, ha già ottenuto la qualificazione in Champions grazie al campionato e potrebbe tornare a vincere un'importante trofeo europeo dopo la Coppa dei Campioni datata 1982. L'atto conclusivo dell'Europa League tra Friburgo ed Aston Villa si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.
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Il percorso della squadra tedescoIl Friburgo allenato da Julian Schuster ha iniziato il suo percorso europeo vincendo la prima partita della league phase contro il Basilea (2-1). In seguito ha pareggiato 1-1 in casa del Bologna per poi vincere due match di fila contro Utrecht (2-0) e Nizza (1-3). Alla quinta giornata della league phase, il Grifone ha ottenuto un pareggio a reti bianche in trasferta contro il Viktoria Plzen per poi battere 1-0 sia il Red Bull Salisburgo che gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv. All'ultima giornata, invece, la squadra tedesca ha perso 1-0 contro il Lille terminando, così, la prima parte dell'Europa League al settimo posto con 17 punti.
Grazie al piazzamento in classifica, il club tedesco ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale, dove ha affrontato il Genk. Dopo aver perso 1-0 in Belgio, nel match di ritorno il Friburgo ha ribaltato il risultato vincendo 5-1. Nel turno seguente i biancorossi hanno giocato contro il Celta Vigo e l'hanno battuti sia all'andata (3-0) che al ritorno in Spagna (1-3). In semifinale, il club di Bundesliga ha incontrato il Braga, contro cui ha perso 2-1 l'andata in Portogallo mentre nella sfida di ritorno ha vinto 3-1.
Il cammino del club di BirminghamL'Aston Villa ha come tecnico lo spagnolo Unai Emery e ha iniziato la spedizione europea con la vittoria per 1-0 contro il Bologna. Nella partita seguente, i Villans hanno battuto 0-2 in trasferta contro il Feyenoord e, sempre in Olanda, hanno perso 2-1 contro il Go Ahead Eagles. Dopo questa sconfitta arrivata lontano dall'Inghilterra, la squadra con sede a Birmingham ha ottenuto cinque vittorie di fila contro Maccabi Tel-Aviv (2-0), Young Boys (2-1), Basilea (1-2), Fenerbahçe (0-1) ed infine Red Bull Salisburgo (3-2). Grazie a questi risultati, l'Aston Villa ha terminato la league phase al secondo posto con 21 punti, a pari merito con l'Olympique Lione.
Così come per i loro avversari di domani sera, anche la squadra di Premier League ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, turno in cui ha eliminato il Lille battendolo 0-1 all'andata e 2-0 al ritorno. Ai quarti, i Villans hanno incontrato nuovamente il Bologna vincendo 1-3 la gara d'andata giocata al Dall'Ara e 4-0 il ritorno al Villa Park. In semifinale, invece, avuto luogo un derby tutto inglese contro il Nottingham Forest e, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, l'Aston Villa ha rifilato un poker ai Tricky Trees nella gara di ritorno.
Probabili formazioniIl club teutonico, per la sfida di domani sera, non potrà contare sugli infortunati Suzuki, Osterhage, Rosenfelder e Kyereh. Per quanto riguarda la squadra inglese, invece, mancheranno per infortunio Alysson ed Onana mentre è in dubbio Buendía.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggstein, Höfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanović. Allenatore: Schuster
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Emery
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