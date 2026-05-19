Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

Per una città di poco più di 230 mila abitanti, ai margini della Foresta Nera e con un piccolo stadio da 34 mila posti, arrivare fino in fondo a una competizione europea può sembrare una favola. Invece, questa volta è tutto vero: mercoledì 20 maggio alle 21, a Istanbul, sarà proprio il Friburgo a giocarsi l'Europa League con l'Aston Villa, nella prima finale continentale della sua storia.

Entrambe le squadre arrivano al Tupras Stadium dopo due eroiche rimonte contro lo Sporting Braga e il Nottingham Forest. L'Aston Villa di Unai Emery, già campione d'Europa nel 1982, è il favorito sulla carta, ma questo è solo un dettaglio che rende la narrazione della squadra tedesca ancora più luminosa: comunque vada, si farà la Storia.

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Dalla Foresta Nera a Istanbul: la cavalcata del Friburgo

Per capire veramente la portata di questo evento, basti pensare al posto che occupa il Friburgo nel calcio tedesco. Non è una potenza economica come il Bayern Monaco, non ha il seguito del Borussia Dortmund, né possiede la struttura internazionale di altri grandi club europei. In compenso, negli ultimi anni, il club del Grifone è diventato un, grazie a. Insomma, è una squadra che un tempo si sarebbe potuta definire "hipster".

Nel 1993-94, la formazione biancorossa, guidata da Volker Finke, si guadagnò il nomignolo di "Brasiliani della Brisgovia". Nomen omen: la cavalcata europea di questa stagione riporta proprio a quegli anni, in cui qualche volta anche una provinciale poteva sperare di sfuggire alla legge del più forte (che, quasi sempre) è anche il più ricco. Sotto la guida di Julian Schuster, storico ex capitano del club, il Friburgo ha eliminato prima il Genk, poi il Celta Vigo, infine il Braga, con un 3-1 in casa che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita in Portogallo. Una vittoria, l'undicesima consecutiva all'Europa-Park Stadion che dice molto dell'entusiasmo attorno a questo progetto sportivo.

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Friburgo-Aston Villa: una finale romantica

Oltre che sportivo, quello del Friburgo è anche un successo culturale. La città viene universalmente considerata: ordinata, universitaria, famosa per le piste ciclabili e per un trasporto pubblico capillare che invoglia i cittadini a limitare l'uso della macchina. Lo sviluppo di energie rinnovabili una pianificazione urbana a misura di persona la differenziano radicalmente dalle città industriali sede delle grandi della Bundesliga: anche in questo senso, il club assomiglia al luogo che rappresenta,

Igor Matanovic festeggia la vittoria con i tifosi dopo la partita di ritorno delle semifinali di UEFA Europa League 2025/26 tra Sport-Club Freiburg e SC Braga allo Stadion am Wolfswinkel il 7 maggio 2026. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Ora, ad attendere i Grifoni c'è un avversario che appartiene invece alla nobiltà del calcio europeo: l'Aston Villa, vincitore della Coppa dei campioni nel 1982 e guidato da Emery, un allenatore che in carriera ha già conquistato quattro Europa League. Gli inglesi hanno una rosa più profonda, un organico più costoso e più esperienza internazionale, tanti "più" che sulla carta li rendono favoriti. Tuttavia, come accade più spesso che in Champions League, sarà una finale romantica: per una sera, Friburgo smetterà di essere una tranquilla cittadina provinciale e sarà sotto gli occhi di un'intero continente, insieme all'idea che la competenza e la continuità possano ancora fare la differenza in un torneo internazionale.