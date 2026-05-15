Nonostante il momento complicato vissuto dall'Aston Villa in campionato con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, Unai Emery continua a difendere con forza il percorso dei suoi giocatori. Dopo il pareggio contro il Burney già matematicamente retrocesso, il tecnico spagnolo ha sottolineato con orgoglio il fatto di essere ancora appaiato al Liverpool in classifica, in piena zona Champions, ribadendo la grande stagione disputata dai Villans.

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Emery difende il suo Aston Villa

Intervenuto in conferenza stampa prima del match proprio contro ilha dichiarato: "Tutto è fondamentale, a questo punto della stagione. Con l'obiettivo così vicino, è davvero importante il modo in cui stiamo approcciando il finale di questa stagione. Ci attendeva una grande sfida a inizio anno per finire tra le prime cinque (in zona, ndr). Ed è qualcosa di fantastico. Giochiamo contro una squadra che a inizio stagione era tra le favorite e tra le contendenti al titolo, poiché vincitori della scorsa edizione della. Il Liverpool era tra i favoriti per la vetta della classifica insieme ad Manchester City . L'Aston Villa ha gli stessi punti (dei Reds, ndr) ed è fantastico: dobbiamo essere molto orgogliosi di noi stessi".

Unai Emery, manager dell'Aston Villa - Ph Getty Images

Continuando, proprio sui Reds ha commentato: "Il Liverpool ha un tecnico e dei calciatori fantastici. Magari non la stessa costanza dello scorso anno, ma sono comunque una grande squadra. Giocare contro il Liverpool alla 37ª giornata a Villa Park, entrambi a 59 punti è qualcosa di incredibile. Il mio obiettivo con l'Aston Villa, durante questi anni di lavoro e con le prestazioni avute quest'anno, è quello di competere al nostro massimo livello in tutte le competizioni disputate".

"It's something embarrassing for everybody involved"



Unai Emery apologises to Harvey Elliott, who has has played only 109 minutes for Aston Villa in the Premier League during a season-long loan from Liverpool. pic.twitter.com/bbjBuugD9x — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 14, 2026

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L'allenatore sul finale di stagione

L'allenatore deiha poi spostato l'attenzione sull'atteggiamento di squadra spiegando: "Non ci mancano giocatori e non ci manca la mentalità per giocare al livello dei migliori club della Premier League . Continueremo a lottare per agguantare la migliore posizione, come stiamo già facendo".

Infine, in attesa di conoscere il verdetto di Istanbul nella grande finale di Europa League contro il Friburgo, Emery ha sottolineato il percorso in toto dell'Aston Villa ponendo il focus sulla costanza: "In Europa, un po' come fatto due anni fa, l'anno scorso e questa stagione, giocando quarti, semifinali e finale, non cerchiamo alibi. Le migliori squadre del pianeta hanno costanza in tutte le competizioni, competono al massimo e noi siamo su questa strada. Potremmo anche parlare delle ultime partite, ma quando abbiamo iniziato veramente l'annata a novembre e dicembre, ci siamo posti l'obiettivo di rimanere costanti nelle 38 partite di campionato".

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